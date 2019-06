Queensland: Snow hits Australia's Sunshine State as storms batter east coast https://t.co/uO12UiEDqJ — Sky News (@SkyNews) 4 June 2019

Avstralski urad za meteorologijo je pojav opisal kot redkega. Dodali so, da v tem delu državi ni občutno snežilo že od leta 2015. Sneg je padel blizu mesta Stanthorpe, 220 kilometrov jugozahodno od Brisbana. V tem mestu so v torek zaznali temperature blizu nula stopinj Celzija.

Do pet centimetrov snega je padlo območje Blue Mountains, zahodno od Sydneyja, zaradi česar so oblasti zaprle ceste in izdale opozorila glede potovanj na območju.

Oblasti so izdale vremensko opozorilo za 1.000-kilometrski obalni pas, ki vključuje tudi Sydney. Prebivalce se poziva, naj v močnem deževju in ob močnih vetrovih ostanejo notri.

Zaradi slabih vremenskih pogojev so v sydneyjskem pristanišču ustavili trajekte.

Avstralija, kjer se je z junijem začela zima, je ravno doživela najbolj svoje vroče poletje do zdaj ter sušo, poplave in požare.

Avstralci in Avstralke so bolj zaskrbljeni glede podnebnih sprememb kot kadar koli v preteklem desetletju, je po poročanju BBC-ja pokazala nedavna javnomnenjska raziskava Instituta Lowy.