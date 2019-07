Razdejanje po napadu pred poslopjem v Kabulu. Foto: Reuters

Afganistanske varnostne sile so ubile tri oborožence, ki so vstopili v štirinadstropno Salehovo pisarno, še prej pa se je v času prometne konice in gneče razstrelil samomorilski napadalec, so dogajanje opisali na afganistanskem notranjem ministrstvu. Med šesturno operacijo so rešili več kot 150 civilistov, je še povedal tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Nasrat Rahimi.

Odgovornosti za napad, ki se je zgodil le nekaj ur po tem, ko sta afganistanski predsednik Ašraf Gani in podpredsedniški kandidat Saleh začela dvomesečno volilno kampanjo, ni prevzela še nobena oborožena skupina.

Predsedniške volitve naj bi izvedli 28. septembra, a se varnostne razmere v državi iz dneva v dan slabšajo. Vse več je napadov talibanov in pripadnikov Islamske države na afganistanske varnostne sile, uradnike in civiliste.