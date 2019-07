V Indiji je v prometnih nesrečah lani umrlo skoraj 150.000 ljudi. Foto: EPA

Nesreča se je zgodila v okrožju Agra v zvezni državi Utar Pradeš.

Na avtobusu, ki je bil na poti iz New Delhija v Lucknow, glavno mesto Utar Pradeša, je bilo 50 potnikov, poroča Al Džazira. Na kraju nesreče so našli najmanj 27 trupel, dva človeka pa sta umrla na poti v bolnišnico. Rešili so 18 poškodovanih ljudi. Ali je med smrtnimi žrtvami tudi voznik, ni znano.

Policija vzrok nesreče še preiskuje.

Na 165-kilometrski šestpasovni avtocesti Yamuna Expressway je po podatkih oblasti od njenega odprtja leta 2012 umrlo okoli 900 ljudi. Indijske ceste so sicer slabo vzdrževane in polne prehitrih voznikov. Lani je v prometnih nesrečah v Indiji umrlo okoli 149.000 ljudi, pri čemer se je v Utar Pradešu število smrtnih žrtev najbolj povečalo.