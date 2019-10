Ruski vojaki med vajo blizu oporišča v Čiti, okoli 4.700 kilometrov od Moskve. Foto: AP

Vojak je v času napada stražil vojašnico. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je napad najverjetneje posledica živčnega zloma moškega. Po neuradnih informacijah ne gre za poklicnega vojaka, temveč je bil v vojsko vpoklican, poroča BBC.

"Dejanja vojaka bi lahko bila posledica živčnega zloma, ki so ga povzročile zasebne okoliščine, ki niso povezane z opravljanjem njegovih vojaških dolžnosti," so navedli na ministrstvu in poudarili, da gre za preliminarne ugotovitve.

Incident se je zgodil v vojaškem oporišču v regiji Čita na vzhodu Sibirije. Strelca so prijeli. Oba ranjenca so prepeljali v bolnišnico, njuno zdravstveno stanje je kritično, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Preiskovalna komisija pod vodstvom namestnika obrambnega ministra Andreja Kartapolova je že na poti v oporišče.