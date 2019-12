Rešeni dečki so bili stari med 11 in 16 let, trener pa je štel 25 let. Foto: AP

Beiret Pakbara je okužbo staknil med reševalno operacijo v jami Tam Luang, ki jo je spremljal ves svet. Spomnimo, konec junija lani so se mladi člani nogometne ekipe in njihov trener odpravili v jamo na severu Tajske, da bi praznovali rojstni dan enega izmed njih, a so v poplavljeni jami s pičlimi zalogami hrane in vode ostali ujeti več kot dva tedna. Rešili so jih v največji reševalni operaciji na Tajskem doslej, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav.

Pakbara se je v zadnjem letu večkrat zdravil v bolnišnici, a stanje se mu je poslabšalo in v petek je umrl, poroča Guardian. Že med samim reševanjem je umrl tudi potapljač tajske mornarice Saman Gunan, za katerega je bila usodna pot v jamo, ko je dečkom nesel kisikove bombe.

Vhod v jamo je od konca reševalne operacije zaprt. Foto: AP

Akcija, ki je združila svet

Dramatično reševanje dečkov iz jame desetega julija lani je trajalo šest ur v eno smer in pet nazaj. Potapljači so morali vsakega dečka posebej voditi skozi ozke prehode, pred tem so jim dali močna pomirjevala, da jih med reševalno akcijo ni zgrabila panika. Nihče izmed mladih nogometašev ni imel izkušenj s potapljanjem, zato so strokovnjaki opozarjali, da bi jih lahko medtem zgrabila panika. Danski potapljač je razkril, da dečki v reševalni akciji "niso bili popolnoma omamljeni, a tudi odzivali se niso več čisto prav".

Proces je vključeval hojo, bredenje po vodi, plezanje in potapljanje ob vodilni vrvi. Reševali so jih s pomočjo vrvne tehnike, pri čemer so otroci nosili maske čez ves obraz, vsakega pa sta spremljala dva potapljača, ki sta nosila tudi njihove kisikove bombe. Potapljača sta bila pripeta na otroka spredaj in zadaj, vodila pa sta ga čez več kot dva kilometra dolge, ozke koridorje ob pomoči svetilk in vodilne vrvi. Vsak dan so uspeli rešiti štiri dečke.

Dečki so po uspešni akciji postali prave zvezde, saj so se pojavili v več medijiih in gostovali v slavnih nogometnih klubih, Netflix pa bo o njihovi zgodbi posnel tudi serijo.