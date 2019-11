Tudi v ZDA številni ne verjamejo teorijam, da je Epstein storil samomor. Foto: Reuters

Epstein "je bil umorjen, ker je poznal veliko ključnih skrivnosti, povezanih z zelo pomembnimi ljudmi v britanskih in ameriških režimih ter morda tudi v drugih državah", je dejal Asad v intervjuju za ruski kanal Rossiya-24.

Al Asad sumljive smrti pripisuje delu zahodnih tajnih služb. Foto: AP

"Ko so odigrali svoje vloge, so postali za številne breme. Ko so izpolnili svoje vloge, se je pojavila zlovešča potreba po tem, da se jih znebi."

Al Asad je Epsteinovo sumljivo smrt v zaporniški celici primerjal s prav tako skrivnostno smrtjo ustanovitelja Belih čelad Jamesa Le Mesurierja ta teden, ki naj bi skočil skozi okno svojega doma v Turčiji. Turška policija obravnava Le Mesurierjevo smrt kot samomor.

Al Asadove teorije zarot se niso ustavile tu, ampak je poudaril tudi ustanovitelja Al Kaide Osamo bin Ladna in vodjo Islamske države (IS) Abuja Bakra Al Bagdadija. Znano namreč je, da je bin Ladna sprva usposabljala Cia, da bi se bojeval proti Sovjetski zvezi v Afganistanu.

Al Bagdadija pa so Američani že leta 2004 v Iraku zaprli v zloglasna zapora Camp Bucca in Abu Graib, kjer naj bi po nepotrjenih podatkih sedel zapahi do leta 2009.

Jeffrey Epstein naj bi storil samomor v newyorškem zaporu. Foto: AP

"Vsi ti so bili ubiti predvsem zato, ker so poznali velike skrivnosti (Američanov)," je dejal Al Asad.

Čeprav so ameriške oblasti kot uradni razlog Epsteinove smrti navedle samomor, pa številni temu ne verjamejo in tudi številni strokovnjaki so menili, da poškodbe bolj ustrezajo davljenju.

Delo tajnih služb?

Kar nekaj ugibanj je bilo ta teden tudi glede Le Mesurierjeve smrti, ki so jo nazadnje oblasti označile za samomor. Al Asad, ki mu je vse skupaj skrajno sumljivo, meni, da je šlo v resnici za "delo tajnih služb".

"Mogoče je, da je ustanovitelj Belih čelad pisal biografsko knjigo, to pa za številne ni bilo sprejemljivo. To je zgolj ugibanje, a zelo resno, saj se mi druge opcije trenutno ne zdijo prepričljive."

Le Mesurierjevo smrt so turške oblasti prav tako označile za samomor. Foto: Reuters

Le Mesurierja je rusko zunanje ministrstvo le tri dni pred njegovo smrtjo izpostavilo kot "nekdanjega agenta MI6", s "povezavami s terorističnimi skupinami" na Kosovu.

"Njegove Bele čelade so, jasno, del Al Kaide, in so jih ujeli pri insceniranju "napadov s plinom", kot je bil lažni dogodek v Dumi, ki so ga ZDA izkoristile za napad na Damask," meni Al Asad.

Tudi Epsteinove povezave z obveščevalnimi agencijami so bile predmet precejšnjih špekulacij, še posebej po tem, ko je Alex Acosta, nekdanji floridski tožilec, ki je za Epsteina zahteval zaporno kazen zgolj 13 mesecev, kljub obtožbam, da je vodil trgovino z mladimi dekleti in jih več deset zlorabil, povedal, da so mu dejali, "naj pusti zadevo na miru", ker da Epstein "pripada obveščevalni".

Nekdanji izraelski vojaški obveščevalni častnik Ari Ben-Menaše pa trdi, da je Epstein delal tudi z izraelsko obveščevalno službo.