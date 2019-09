Iranski predsednik Hasan Rohani je prepričan, da dogovora o nadaljevanju jedrskega sporazuma ne bo. Foto: Reuters

Iranski predsednik Hasan Rohani je v sredo zvečer napovedal, da bo Iran odstopil od dodatnih obveznosti iz leta 2015 sprejetega jedrskega sporazuma in začel razvijati centrifuge za hitrejšo bogatitev urana.

Državna televizija je še isti dan poročala, da je Iran pravzaprav zavrnil 15-milijardno posojilo evropskih držav, s katerimi naj bi zaščitil svoje gospodarstvo pred ameriškimi sankcijami, zaradi katerih je doživel resen upad prodaje nafte, agencija Reuters navaja, da več kot 80 odstotkov.

Tretja faza nastopi v petek

Nato pa je zvečer sam predsednik Irana v televizijskem nagovoru sporočil, da je iranski agenciji za jedrsko energijo ukazal opustitev vseh omejitev za raziskave in razvoj na jedrskem področju in da bo tretja faza odstopa od jedrskega sporazuma nastopila v petek.

"Od petka naprej bomo priča raziskavi in razvoju različnih centrifug oziroma kar koli je potrebno za pospešeno bogatitev urana," je dejal Rohani in še, "vse omejitve za naše raziskave in razvoj od petka naprej ne bodo več veljale."

Teheran ni prepričan o možnosti dogovora

Rohani je namreč prepričan, da Iran s podpisnicami sporazuma in ZDA, ki je od sporazuma odstopil, ne bo dosegel dogovora, zato so se tudi odločili za t. i. tretji korak. "Če smo imeli v preteklosti 20 vprašanj, o katerih nismo soglašali z Evropejci, imamo danes tri vprašanja ... Večina jih je rešena, vendar končnega dogovora nismo dosegli," meni iranski predsednik.

Rohani je sicer podpisnicam dogovora dal na voljo še dva meseca, da v polnosti uresničijo zaveze iz zgodovinskega sporazuma. Če bodo to storile, bo tudi Iran znova izpolnjeval vse svoje obveznosti, je zagotovil.

Jedrsko orožje bi imela tudi Turčija

Na napovedi Irana pa se je že odzvala Turčija. Predsednik Recep Tayyip Erdogan je že v sredo dejal, da je nepredstavljivo, da jedrsko oborožene države Ankari prepovedujejo, da bi imela svoje jedrsko orožje, ob čemer ni navedel, ali Turčija v tej smeri tudi dejansko razmišlja.

"Nekatere države imajo rakete z jedrskimi konicami, pa ne eno ali dve. Mi pa jih ne smemo imeti, tega ne morem sprejeti," je dejal. Turčija je podpisnica Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (1980) kot tudi prepovedi jedrskih preizkusov (1996).