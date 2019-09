V tretji fazi bi Iran spet zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutonij. Foto: Reuters

Zahteva iranskega zunanjega ministra Abasa Aragčija niti ni presenetljiva, saj je del osnutka francoskega načrta za rešitev jedrskega sporazuma iz leta 2015. Ali je predlog, ki ga ponuja Pariz, izvedljiv, je odvisno predvsem od Washingtona, ki ga lahko blokira.

Francija je Iranu predlagala posojilno linijo okoli 15 milijard dolarjev do konca leta, če bo Teheran ponovno začel spoštovati vse obveze iz mednarodnega jedrskega sporazuma. "Ali mora Evropa kupiti nafto od Irana ali pa Iranu zagotoviti ekvivalent od prodaje nafte v posojilni liniji, ki jo jamčimo s prihodki od prodaje iranske nafte, kar nekako pomeni predprodajo nafte," je dejal Aragči.

Padec prodaje nafte

Iran želi posojilo za prodajo nafte.

Prodaja iranske nafte je resno upadla, odkar so ZDA lani odstopile od jedrskega sporazuma in ponovno uvedle sankcije proti Teheranu. Aragči je sicer opozoril, da še vedno obstaja več nesoglasij glede prihodnjih pogovorov med Iranom in drugimi podpisnicami sporazuma.

V prihodnjih dneh se sicer napoveduje stopnjevanje iranskega odstopa od jedrskega sporazuma. Teheran je od jedrskega dogovora začel postopoma odstopati maja letos. Med drugim je začel bogatiti uran nad dovoljeno mejo.

V pripravljenosti za zagon reaktorja s težko vodo

Iran je že večkrat napovedal, da bo ta mesec izvedel tretjo fazo odstopa od sporazuma, če preostalih pet podpisnic ne bo našlo načina, kako se upreti ameriškim sankcijam proti Teheranu. V okviru tretje faze bi Iran ponovno zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutonij. Uran pa bi lahko obogatil tudi do 20 odstotkov.