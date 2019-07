"Vohuni so bili zaposleni v občutljivih sektorjih na področju gospodarstva, infrastrukture, kibernetike in vojske, kjer so zbirali zaupne informacije," je v izjavi za javnost po poročanju Reutersa zapisalo iransko ministrstvo za obveščevalne zadeve.

Pripadniki Iranske revolucionarne garde na helikopterju, tik preden so se spustili na tanker Stena Impero, ga zasegli in odpeljali v pristanišče na iranski obali Perzijskega zaliva. Foto: Reuters

Vsi osumljenci iranski državljani

Osumljence so aretirali med marcem 2018 in marcem 2019 ter jih predali pravosodnim organom. Vsi pridržani so iranski državljani, delovali pa so neodvisno eden od drugega. Nekatere od njih so Američani rekrutirali tako, da so jim v zameno za vohunjenje obljubili vizum za ZDA oziroma obnovo vizuma.

Njihova naloga je bila zbiranje tajnih informacij ter izvajanje tehničnih in obveščevalnih operacij na pomembnih in občutljivih položajih z uporabo napredne opreme, je na novinarski konferenci pojasnil vodja protiobveščevalne enote na iranskem ministrstvu za obveščevalne zadeve.

Združeno kraljestvo in Iran drug drugemu zasegla tanker

Sicer pa se že od maja razmere med Zahodom in Iranom zaostrujejo, potem ko so začele veljati nove, strožje ameriške sankcije, ki jih je Washington uvedel po lanskem izstopu iz iranskega jedrskega sporazuma. Iran je od takrat začel delno opuščati jedrski dogovor, prejšnji teden pa je v Hormuški ožini zasegel švedski tanker Stena Impero, ki je plul pod britansko zastavo. Iran se je tako odzval na britanski zaseg iranskega tankerja pred obalo Gibraltarja, ki se je zgodil 4. julija.

Hunt o napetostih z Iranom z Le Drianom in Maasom

V zvezi z zadnjimi zaostritvami na relaciji London – Teheran se je britanski zunanji minister Jeremy Hunt pogovarjal s francoskim in nemškim kolegom Jeanom-Yvesom Le Drianom in Heikom Maasom. Strinjali so se, da je varen prehod ladij skozi Hormuško ožino najvišja prioriteta evropskih držav ob izogibanju naraščanju napetosti. Trojica se je dogovorila, da si bodo za uresničitev tega cilja skupaj prizadevali in ostali v tesnih stikih.

Hunt zavrnil možnost vojaškega posredovanja

Hunt bo z razmerami in morebitnimi vladnimi ukrepi proti Iranu seznanil spodnji dom britanskega parlamenta. Po poročanju britanskih medijev London razmišlja o diplomatskih ali gospodarskih ukrepih, med drugim o zamrznitvi iranskega premoženja. Je pa Hunt že zavrnil možnost vojaškega posredovanja, ob podpori ZDA pa je Teheranu grozil z resnimi posledicami.