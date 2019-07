Razmere v Hormuški ožini se znova zaostrujejo. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Lastnik ladje Stena Bulk in logistično podjetje Northern Marine Management sta potrdila zaseg tankerja. Podjetje Stena Impero, ki upravlja ladjo, je sporočilo, da ne morejo vzpostaviti stika z ladjo, potem ko so se ji med plovbo v Hormuški ožini približala neidentificirana manjša plovila in helikopter. Na tankerju je 23 članov posadke.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so tanker zasedli na zahtevo pomorskih oblasti v iranski provinci Hormozgan. Iranska državna televizija je poročala, da so tanker odvedli v obalno območje in ga predali oblastem, ki bodo izvedle potrebne pravne postopke.

Hunt: Zaseg plovil pod britansko in liberijsko zastavo

Združeno kraljestvo je sporočilo, da je zaseg plovila pod britansko zastavo in drugega plovila pod liberijsko zastavo nedopusten in pozvalo k svobodi plovbe v Zalivu.

"Izjemno sem zaskrbljen nad iranskim zasegom dveh plovil v Hormuški ožini. Ti zasegi so nesprejemljivi. Nujno je, da ohranimo svobodo navigacije, da se lahko ladje varno in svobodno premikajo v regiji," je dejal zunanji minister Jeremy Hunt.

Zunanji minister se je skupaj s predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb udeležil posebnega odbora britanske vlade COBR. "Pregledali bomo, kaj lahko storimo, da hitro zagotovimo izpustitev dveh plovil - plovilo pod britansko in plovilo pod liberijsko zastavo," je še dejal Hunt.

Britanski trgovinski odbor za pomorski promet se je na zaseg odzval z izjavo, da so nujni dodatni ukrepi varovanja za trgovinske ladje.

Trump bo govoril z Združenim kraljestvom

Ameriški varnostni svet (NSC) je sporočil, da je seznanjen s poročili o zasegu britanskega tankerja, in dodal, da bodo ZDA sodelovale z zavezniki za obrambo pred škodljivim ravnanjem Irana.

Ameriški predsednik Donald Trump je po zasegu oznanil, da bo "govoril z Združenim kraljestvom".

Hormuška ožina je po vrsti incidentov, ki so se v zadnjem času zgodili na tej strateško pomembni plovni poti za nafto iz Perzijskega zaliva, postala žarišče napetosti med Iranom in ZDA z zaveznicami.

Ameriško obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je njihova bojna ladja v Hormuški ožini sestrelilo iranski brezpilotnik, ki naj bi se preveč približal ladji. Iran je navedbe zanikal in ZDA vprašal, če niso morda sestrelili svojega brezpilotnika.

Nemška kanclerka Angela Merkel je pozvala k umiritvi napetosti v regiji. "Vsako priložnost za diplomatske stike je treba poskusiti izkoristiti v izogib zaostrevanju," je pozvala.

Zaseženi iranski tanker še naprej pri Gibraltarju

Odnosi so se dodatno poslabšali po tem, ko so britanske pomorske sile in gibraltarske oblasti 4. julija zajele iranski tanker, domnevno zaradi tihotapljenja nafte v Sirijo, ki je pod sankcijami Evropske unije.

Gibraltarsko vrhovno sodišče je medtem za 30 dni podaljšalo zaseg tankerja, naslednjo obravnavo pa razpisalo za 15. avgust.

Iran je zagrozil s povračilnimi ukrepi. Tri dni pozneje naj bi iranska plovila poskušala ustaviti britanski tanker, vendar so se umaknila po srečanju z britansko spremljevalno vojaško ladjo.

Iran naj bi v četrtek zasedel tanker Riah

Iran je tudi v četrtek sporočil, da je zasegel tuj tanker in 12 članov posadke, ki je "tihotapil nafto" v Zalivu. Iranski državni mediji so objavili posnetek iranskih varnostnih služb, ki na gliserjih krožijo okoli tankerja Riah. Ta pluje pod panamsko zastavo, sedež pa ima v Združenih arabskih emiratih.