V Iranu so v sredo v zgodnjih urah pokopali generala Kasema Solejmanija, takoj zatem pa so proti ameriškim vojaškim oporiščem v Iraku poletele iranske balistične rakete. Foto: Reuters

Iran je uresničil grožnje s povračilnimi ukrepi po petkovi usmrtitvi poveljnika elitnih sil iranske revolucionarne garde generala Kasema Solejmanija v Bagdadu, ki ga je raztreščila raketa iz brezpilotnega letala po ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa.

V Iraku poročajo, da žrtev ni

Iraška vojska je sporočila, da je v iraški zračni prostor priletelo 22 iranskih balističnih raket. 17 jih je zadelo območje letališkega oporišča Ain Al Asad v zahodni pokrajini Anbar, 170 km zahodno od Bagdada. Pet raket je padlo pri letališču Erbil v Kurdistanu, ena raketa pa ni eksplodirala in je padla na tla pri mestu Hit v pokrajini Anbar. Tudi oblasti v iraškem Kurdistanu so sporočile, da žrtev ob raketnih eksplozijah v Erbilu ni bilo.

Po Trumpovem mnenju je vse v redu

"Vse je v redu! Rakete, izstreljene iz Irana na dve vojaški oporišči v Iraku. Ocenjevanje žrtev in škode poteka. Za zdaj je vse v redu. Imamo daleč najmočnejšo in najbolje opremljeno vojsko kjer koli na svetu! Jutri zjutraj bom dal izjavo," je sredi noči tvitnil predsednik ZDA Donald Trump, ki bo napade komentiral, ko se bo v ZDA zdanilo.

Samoobramba po listini ZN-a

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je tik pred Trumpovo objavo prav tako na Twitterju zapisal: "Iran je sprejel in izvedel ustrezne ukrepe v samoobrambi v skladu z 51. členom listine Združenih narodov in je meril na oporišča, iz katerih so strahopetno izvedli napad na naše državljane in višje državne uradnike. Ne iščemo stopnjevanja napetosti ali vojne, a se bomo branili proti vsaki agresiji." Zarif je nakazal, da je prvi odgovor Irana končan, če ne bo ameriškega vojaškega odgovora.

Zjutraj sledi govor ajatole Alija Hameneja, vrhovnega vodje Irana in teokratičnega režima.

Umik šestih slovenskih vojakov iz Iraka Ministrstvo za obrambo RS je zaradi napada na letališče v Erbilu sprejelo odločitev za evakuacijo šestih pripadnikov Slovenske vojske 3. kontingenta na misiji Neomajna odločenost z območja delovanja. Evakuacija bo izvedena skupaj z nemškimi partnerji.



Z odločitvijo je seznanjen predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ki se je skupaj z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem in načelnico GŠSV-ja generalmajorko Alenko Ermenc danes zgodaj zjutraj preko videokonference pogovarjal s pripadniki Slovenske vojske v Erbilu. Z odločitvijo je minister Erjavec seznanil tudi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca, so zapisali v izjavi za javnost MORS-a.

Slovenci so dobro, vojaški vrh razpravlja o naslednjih korakih

Izstrelki so merili na dve oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki v Al Asadu (zahodno od Bagdada) in Erbilu na severu države v Kurdski avtonomni regiji. V oporišču v iraškem Kurdistanu je nastanjenih tudi šest slovenskih vojakov v okviru Natove misije urjenja iraško-kurdskih vojakov.

V Generalštabu Slovenske vojske so za MMC pojasnili, da se je vseh šest vojakov umaknilo v zaklonišče, tako da so nepoškodovani. Ker so izstrelki zadeli letališče v bližini oporišča, so tako slišali le detonacije, je dejal predstavnik SV-ja Aleš Sila.

Iranci trdijo, da so žrtve med Američani

Iranska državna televizija je potrdila napad z balističnimi raketami, ki naj bi povzročile 80 smrtnih žrtev in 200 ranjencev med ameriškimi silami in zavezniki. Iranska revolucionarna garda (IRCG) trdi, da Američani prikrivajo žrtve v svojih vrstah, sočasno pa imajo pripravljen seznam še 100 potencialnih ameriških tarč, če bo prišlo do vojaškega odgovora. A ZDA in Irak ter vrsta koalicijskih držav medtem zatrjujejo, da žrtev v Al Asadu in Erbilu ni bilo.

IRCG svari vse ameriške zaveznike in gostitelje

Iranska revolucionarna garda je ob sporočilu, da so izvedli operacijo "Mučenik Solejmani" zaradi njegovega umora dodala opozorilo ZDA in zaveznikom. "Svarimo vse ameriške zaveznike, ki so dali oporišča teroristični armadi, da bomo merili na vsako ozemlje, s katerega bodo prišla agresivna dejanja proti Iranu," prenašajo sporočilo revolucionarne garde iranski mediji. Iranski parlament je prav tako potrdil zakon, s katerim je ameriški vojaški vrh in vse, ki so sodelovali pri Solejmanijevi smrti, razglasil za teroriste, ki so podvrženi iranskim sankcijam.

Ob zori le pokopali Solejmanija

V sredo zgodaj zjutraj so v mestu Kerman le pokopali najpomembnejšega iranskega generala, potem ko je med torkovim pogrebnim sprevodom prišlo do gneče, v kateri je umrlo več kot 50 ljudi, zaradi česar so oblasti prestavile pogreb Kasema Solejmanija.

ZDA škodo še ocenjujejo

"Jasno je, da so bile rakete izstreljene iz Irana in so napadle najmanj dve vojaški oporišči, ki gostita ameriške in koalicijske vojake v Al Asadu in Erbilu," je Pentagonov predstavnik za medije Jonathan Hoffman potrdil iranske raketne napade in poudaril, da škodo še ocenjujejo.

Ameriška vojska v Iraku je že nekaj dni v stanju pripravljenosti na takšne in podobne napade. "Ko ocenjujemo položaj in odgovor, sprejemamo vse potrebne ukrepe za zaščito in obrambo ameriških vojakov, partnerjev in zaveznikov," je zagotovil Hoffman.

Potresa v bližini jedrske elektrarne v Iranu Provinco Bušer na jugozahodu Irana ob obali Perzijskega zaliva je v sredo ob 5:50 zjutraj prizadel potres z magnitudo 4,9. Ob 6:49 je sledil še drugi potresni sunek z magnitudo 4,5 (USGS).



Ravno tam v Bušerju je tudi edina iranska jedrska elektrarna in nekateri drugi objekti, povezani s spornim iranskim jedrskim programom. Globina in epicentra, ki sta bila oddaljena okoli 50 km oddaljena od JE Bušer, kažeta na naraven izvor dogodka in naj ne bi bil povezan z nočnimi dogodki v Iranu in Iraku. Podoben potres je območje Bušerja doletel že decembra.

