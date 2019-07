Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je bilo na spletni strani za sledenje tankerjev TankerTrackers mogoče videti, da je bil v nedeljo v Hormuški ožini tanker Riah, ki je tamkajšnjim ladjam dobavljal gorivo, sedež pa ima v Združenih arabskih emiratih. Avtomatični identifikacijski sistem tankerja je tam nehal oddajati. Za zdaj ni potrjeno, ali je zajeti tanker res tanker Riah.

Napetosti v Hormuški ožini se stopnjujejo. Foto: Reuters

Iranska revolucionarna garda je prek svoje spletne strani Sepahnews sporočila, da je zajeti tanker tihotapil nafto, ki jo je po njenih navedbah kupil pri iranskih tihotapcih. Kot poroča BBC, je garda sporočila, da so tanker zasačili med tihotapljenjem nafte.

Po poročanju iranske televizije je to tanker, ki so mu v nedeljo pomagali, potem ko je poslal klic na pomoč. Ko so ugotovili, da tihotapi nafto, so ga zasegli. Teheran je ta teden sporočil, da so se v nedeljo odzvali na klic na pomoč s tujega tankerja in mu pomagali, niso pa omenjali zajetja. Tudi takrat ni bilo navedeno, v čigavi lasti je.

Teheran je tanker zaplenil v času vse večjih napetosti med Iranom in Zahodom, ki so se zaostrile, potem ko so maja ZDA odstopile od iranskega jedrskega sporazuma. Pred dnevi je Iran zagrozil, da bo zajel britanske ladje v strateško pomembnem Perzijskem zalivu, potem ko so v Gibraltarju zaplenili iransko ladjo, ker naj bi prevažala nafto v Sirijo in s tem kršila sankcije EU-ja. "Ti zlobni Britanci so ukradli našo ladjo in izvedli piratstvo ter poskušajo to prikazati kot zakonito. Ta zlobna dejanja ne bodo ostala brez odziva," je pred dvema dnevoma Britancem zagrozil iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej in napovedal, da bo islamska republika ukrepala proti Veliki Britaniji zaradi zasega iranskega tankerja v Gibraltarju.

ZDA Teheran obtožujejo za vrsto napadov v zadnjih mesecih na tankerje na morju blizu Združenih arabskih emiratov, kar Iran zanika.

Po umiku ZDA iz jedrskega sporazuma in ponovni uvedbi sankcij proti islamski republiki je Teheran napovedal postopen umik iz delov sporazuma. Doslej je prenehal spoštovati že več zavez iz dogovora, nazadnje pred dobrim tednom mejo, do katere lahko obogati uran.