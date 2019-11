Izrael je v dveh dneh ubil 34 ljudi, med njimi tudi osem otrok. Foto: Reuters

V mestu Gaza se je zbralo na stotine ljudi z zastavami Islamskega džihada, ki so se udeležili pogrebnih molitev za osem pripadnikov družine Abu Malhus. Ubiti so bili v izraelskem zračnem napadu v zgodnjih jutranjih urah v četrtek v mestu Deir al Balah v osrednjem delu Gaze.



Prizorišče enega od izraelskih napadov v Gazi. Foto: Reuters

Do napadov je prišlo nekaj ur pred razglasitvijo premirja med Islamskim džihadom in Izraelom v četrtek zjutraj. Izraelske sile so napadle hiši Rasmija Abuja Malhusa, za katerega Izrael pravi, da je bil član Islamskega džihada, in njegovega brata Mohameda, uslužbenca palestinske samoupravne oblasti v Gazi, poroča Al Džazira.



V napadih so bili ubiti Rasmi, njegova druga žena, 45-letna Marjam, in trije od njegovih 11 otrok, triletni Salim, 12-letna Mohanad in trimesečna Firas. Umrli so tudi Mohamedova 39-letna žena Jusra in njuna sinova, sedemletni Moaz in 13-letni Vasim.



Še več ljudi je bilo v napadih ranjenih. Mohamed in 11 drugih članov družine Abu Malhus, večinoma otrok, je v kritičnem stanju v bolnišnici Šuhada al Aksa. 11-letna Nermin medtem po bombardiranju ne more več govoriti, njena sestrična Rim pa še naprej sprašuje po svoji mrtvi materi.



Izraelska vojska je potrdila, da so napadli hišo družine Abu Malhus, češ da je Rasmi Abu Malhus poveljnik raketne enote Islamskega džihada v osrednji Gazi. Islamski džihad sicer ni potrdil, da je bil Abu Malhus njihov član.



Do zdaj je bilo v Gazi ubitih že 34 Palestincev, po podatkih zdravstvenih služb jih je skoraj pol civilistov, vključno z osmimi otroki in tremi ženskami.



Izstrelitve palestinskih raket na jug Izraela. V Izraelu niso terjale smrtnih žrtev. Foto: Reuters

Na izraelski strani pa je zdravniško pomoč zaradi palestinskih raket poiskalo vsaj 63 ljudi. Med njimi naj bi bili tudi ljudje, ki so se poškodovali med tekom v zaklonišča ali pa so imeli simptome stresa.



Izraelska vojska je medtem sporočila, da je kljub premirju v petek uzvedla nove napada na cilje Islamskega džihada po izstrelitvi več raket iz Gaze v Izrael. Al Džazira poroča, da je to znak šibkosti prekinitve ognja.



Islamski džihad zahteva konec atentatov in blokade

Islamski džihad je kot pogoje za premirje postavil konec atentatov in umorov protestnikov ob ograji, ki že od lanskega marca vsak petek protestirajo v okviru t. i. Pohoda vrnitve, ter začetek postopkov za konec blokade Gaze.



Izraelski zunanji minister Israel Kac je medtem po poročanju Reutersa že dejal, da ne bo spremembe izraelske vojaške politike v Gazi, kar vključuje tako atentate kot streljanje na protestnike. Od marca lani so jih izraelske sile ubile že 313, na tisoče pa so jih ranile in pohabile, tudi s pravim strelivom. V istem obdobju je bilo v Izraelu ubitih osem ljudi.



Pohod vrnitve so tedenski protesti, na katerih Palestinci zahtevajo konec izraelske okupacije in 12-letne blokade Gaze, ki povsem hromi to 360 kvadratnih kilometrov veliko ozemlje ob Sredozemskem morju, na katerem živi več kot dva milijona ljudi, večinoma beguncev oziroma njihovih potomcev iz leta 1948, ko jih je Izrael pregnal ob svoji ustanovitvi.



Gaza je pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967. Izrael tako nadzira meje Gaze (razen majhnega dela na jugu ob Egiptu), njen zračni prostor in ozemeljske vode. Zaradi okupacije in blokade po podatkih ZN-a Gaza kmalu ne bo več primerna za življenje.