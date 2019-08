Žalujoči nosijo truplo 26-letnega Al Taramsija. Foto: Reuters

"Vojaške enote so pri varnostni ograji opazile več oboroženih osumljencev in proti njim streljale iz helikopterja za izvedbo napadov in tanka," je v izjavi sporočila izraelska vojska (IDF).

Pred tem je izraelska vojska nad severnim delom Gaze izvedla tudi več letalskih napadov, med drugim na polje s pridelki ter na položaj enega izmed uporniških gibanj iz Gaze.

Izraelska vojska je sporočila, da so bile nekaj ur pred tem iz Gaze proti Izraelu izstreljene tri rakete. Dve izmed njih je prestregel obrambni sistem Iron Dome.

Palestinski zdravstveni delavci so sporočili, da so pod streli vojske padli trije moški, še eden pa je v kritičnem stanju. Palestinskim reševalnim vozilom so po njihovih navedbah izraelske sile dovolile vstop na območje šele nekaj ur po raketnih napadih, poroča Al Džazira.

Tiskovni predstavnik palestinskega zdravstvenega ministrstva je preminule identificiral kot 24-letnega Mahmuda Adel Al Valaidaha, 27-letnega Mohammeda Farida Abu Namousa ter 26-letnega Mohameda Samirja Al Taramsija.

Na protestih ob meji ubitih več kot 300 ljudi

Zdravstveno ministrstvo v Gazi je ob tem sporočilo, da je izraelska vojska od začetka t. i. velikega pohoda za vrnitev od marca lani ubila več kot 300 protestnikov in jih ranila 17.000.

Palestinski protestniki od 30. marca 2018 vsak teden zahtevajo pravico do vrnitve na svoje domove oziroma domove svojih prednikov, iz katerih so bili izgnani ob ustanovitvi Izraela leta 1948.

Protesti so pojenjali po sklenitvi neuradnega premirja med Izraelom in Hamasom maja letos, ki je sledilo najhujšim spopadom med Izraelci in Palestinci po vojni leta 2014. Premirje so sklenili ob posredovanju Egipta in Združenih narodov.

Izrael že 12 let blokira območje Gaze

Mejni prehod Erez v času spopadov oktobra lani. Foto: AP

Izrael je skladno s premirjem privolil v omilitev 12 let trajajoče blokade Gaze, ki jo izvaja, odkar je oblast na območju prevzel Hamas.

Palestinci Izrael obtožujejo, da namerno upočasnjuje izvajanje obljube.

Izraelska zemeljska, morska in zračna blokada Gaze Palestincem onemogoča svobodno prečkanje meje z Izraelom. Na enem izmed dveh mejnih prehodov (Erez) v Izrael ne smejo vstopiti z elektronskimi napravami, razen z mobilnim telefonom (ne pa tudi s polnilcem). Palestinskim ribičem so letos sicer znova dovolili ribarjenje, a jim pri tem močno omejujejo območje, kjer je to dovoljeno.

Zaradi blokade je zelo omejen tudi dostop humanitarnim delavcem. Polovici delavcem organizacije Save the Children so prepovedali vstop v Gazo. Vse od marca 2018 na prehodu Erez izvajajo tudi natančne preglede diplomatskih vozil in vozil Združenih narodov, vozniki pa morajo imeti posebno dovoljenje izraelskega zunanjega ministrstva.

Pešajoče gospodarstvo

Svetovna banka je leta 2015 objavila oceno, po kateri se je v takrat osmih letih blokade bruto domači proizvod Gaze zmanjšal za več kot polovico, gospodarstvo je bilo na "robu zloma", 40 odstotkov prebivalstva pa je živelo v revščini.

V zadnjih letih gospodarstvo pri življenju ohranjata donatorska pomoč in proračunska poraba palestinskih oblasti (PA), ki pomenita med 70 in 80 odstotkov BDP-ja Gaze. Kljub temu se je gospodarstvo Gaze zmanjšalo za osem odstotkov.