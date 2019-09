Princ Mohamed, ki velja za de facto voditelja Savdske Arabije, se je po umoru novinarja, ki je živel v ZDA, znašel pod hudim pritiskom mednarodne skupnosti. Riad je vztrajno zanikal, da bi bil prestolonaslednik vpleten v umor Hašodžija, ki je bil nekoč blizu kraljevi družini, nato pa se je prelevil v njenega kritika. Foto: Reuters

"Zgodil se je pod mojim nadzorom," je dejal princ Mohamed bin Salman in tako prvič javno spregovoril po brutalnem umoru novinarja na savdskem konzulatu v Carigradu 2. oktobra lani. Tako ameriška Cia kot nekatere zahodne vlade so za umor savdskega novinarja Džamala Hakšodžija obsodile Riad, a so savdske oblasti kakršno koli vpletenost zanikale. Hašokdžijevega trupla niso našli.

Med pogovorom za dokumentarni film je princ na avtomobilski dirki v bližini Riada na vprašanje, zakaj ni vedel za umor, odgovoril: "Imamo 20 milijonov ljudi. Imamo tri milijone vladnih uslužbencev."

Na nadaljnja vprašanja, kako so Hašodžijevi krvniki v Carigrad prispeli z vladnim letalom, pa je odvrnil: "Imam uradnike, ministre, ki sledijo stvarem in so odgovorni, imajo avtoriteto, da to storijo."

Aretirali 24 ljudi

Poročilo strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice, ki so izvedli neodvisno preiskavo, navaja, da obstajajo "zanesljivi dokazi" o povezavah med prestolonaslednikom in umorom ter poskusi, da bi umor prikrili. Ameriška obveščevalna služba Cia je prav tako ugotovila, da naj bi umor naročil princ Mohamed.

Savdsko tožilstvo je princa oprostilo krivde, so pa v povezavi z umorom aretirali približno 24 ljudi, od tega je tožilstvo za peterico zahtevalo smrtno kazen.