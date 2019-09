Od Hašokdžijeve smrti bo 2. oktobra minilo eno leto. Foto: AP

Kot navaja časopis, so avdioposnetek pridobili od turških obveščevalcev, ki naj bi jim zaupali tudi več informacij o dogajanju na savdskem konzulatu v Carigradu 2. oktobra 2018. Takrat je Hašokdži vstopil v stavbo, da bi pridobil dokumente za poroko s turško zaročenko, a nato izginil.

V članku je časopis zapisal, da je član forenzične ekipe, ki je z namenom, da se znebi Hašokdžija, prispela na konzulat, dejal, da je "treba žrtovati žival". Piše tudi, da je novinar kmalu po vstopu na konzulat postal sumničav, ko so mu dejali, da se mora zaradi ukaza Interpola vrniti v savdsko prestolnico Riad. Ko ga je posebna ekipa Savdijcev prijela, z njimi ni želel sodelovati, nato pa so ga omamili. Na posnetku je slišati njegove zadnje besede - prošnjo, naj mu pustijo dihati, saj ima astmo, a je nato izgubil zavest. Čez glavo so mu poveznili vrečko in ga zadušili, nato pa naj bi forenzični strokovnjak razkosal njegovo truplo, dodaja Sabah.

"Brutalen, vnaprej načrtovan umor"

Čeprav bo od novinarjeve smrti kmalu minilo eno leto in kljub velikemu pritisku mednarodne skupnosti Hašokdžijevega trupla še niso našli. Združeni narodi so pozvali k neodvisni in nepristranski preiskavi. Posebna poročevalka ZN-a Agnes Callamard je februarja v poročilu zapisala, da je bil Hašokdži žrtev "brutalnega, vnaprej načrtovanega umora, ki so ga pripravili in izvedli savdski uradniki".

Umor je predstavljal "najhujšo kršitev najbolj temeljne pravice vsakogar, pravice do življenja", je še dejala Callamardova in dodala, da so bili z umorom kršeni mednarodno pravo in temeljna pravila mednarodnih odnosov, vključno z zahtevami zakonite uporabe diplomatskih misij. "Imuniteta ni bila nikoli namenjena olajšanju izvedbe zločina ali da se avtorje razbremeni njihove kriminalne odgovornosti," je zapisala. Savdijcem je tudi očitala, da so ovirali turške preiskovalce pri preiskavi umora, saj jim kar 13 dni niso dovolili vstopa v konzulat. Poleg tega so imeli dostop do nekaterih pomembnih informacij o umoru, vključno z "grozljivimi" posnetki turških obveščevalcev.

Riad odgovornost zavrača

V ozadju Hašokdžijevega umora naj bi bil savdski prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman, a v Riadu to odločno zanikajo. Zatrjujejo, da je bila smrt Hašokdžija posledica spodletele "črne" operacije, o kateri princ ni vedel ničesar. Trenutno poteka sojenje proti 11 obtoženim zaradi njihove vloge pri novinarjevem umoru. Za pet obtožencev je savdsko tožilstvo zahtevalo smrtno kazen. Po trditvah Turčije so iz Savdske Arabije v Carigrad poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašokdžija.