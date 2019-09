Uradnih izidov sicer še ni. Kot navaja BBC, naj bi obema največjima strankama po 60 odstotkih preštetih glasov sledila Združena arabska lista, ki je osvojila 12 poslanskih mest, nato pa sekularna nacionalistična stranka Yisrael Beiteinu Avigdorja Liebermana z devetimi.

Voditelji Modro-belega zavezništva Beni Ganc, Yisrael Beiteinuja Avigdor Lieberman in Likuda Benjamin Netanjahu. Se bodo sporazumeli o novi vladi ali pa bodo Izraelci šli še tretjič na volitve v letu dni? Foto: Reuters

Ultraortodoksni stranki Šas in Združena tora naj bi skupaj osvojili 17 sedežev, desnosredinska Yamina sedem, laburisti šest in levosredinski demokratični tabor pet.

Lieberman ima "ključe" do nove vlade

Ob takem razpletu niti Netanjahu niti Ganc ne moreta sestaviti koalicije brez Liebermana, ki bo tako kot aprila, ko ni želel prispevati glasov za novo Netanjahujevo vlado, jeziček na tehtnici. Lieberman je že napovedal, da želi "široko, liberalno vlado" narodne enotnosti, v kateri bi bili Likud, Modro-belo zavezništvo in Yisrael Beiteinu.

Ganc in Lieberman imata zadržke do Netanjahuja

Toda Modro-belo zavezništvo ne želi v vlado z Likudom, ki bi ga vodil z obtožbami o korupciji obremenjeni Netanjahu, do katerega ima globoke zamere tudi Lieberman. V takšnih okoliščinah bo pot do nove izraelske vlade zares težka.