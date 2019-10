Nemčija, Francija in Velike Britanija menijo, da rusko-turški dogovor o vzpostavitvi varnega območja ne nudi dolgoročne osnove za politično rešitev. Foto: AP

Vojaška policija je v Sirijo prispela iz severnokavkaške ruske pokrajine Čečenije, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Moskva je v Sirijo poslala tudi več kot 20 oklepnih vozil, ki bodo pomagala pri izvajanju nalog, je še zapisalo obrambno ministrstvo. Naloga ruskih vojaških patrulj je zagotoviti varnost prebivalstva na severu Sirije in zagotavljati red.

Za oblikovanje skupnih rusko-sirskih patrulj na zdaj izpraznjenem območju ob meji s Turčijo sta se v torek v Sočiju dogovorila ruski predsednik Vladimir Putin in njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan. V skladu s tem dogovorom bodo pripadniki ruske vojaške policije in sirskih mejnih stražarjev "pospešili umik" sil sirskih Kurdov s 30-kilometrskega pasu ob meji s Turčijo. Za to bodo imeli nekaj več kot 150 ur, za kolikor je Turčija podaljšala premirje. Po tem obdobju naj bi skupni nadzor na tem območju v skladu z dogovorom med Putinom in Erdoganom prevzele rusko-turške sile.

Nemški predlog podpirajo Turki in Kurdi

Medtem je nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer na zasedanju obrambnih ministrov držav članic Nata v Bruslju predstavila predlog za varovano območje pod mednarodnim nadzorom. Sirski Kurdi predlog podpirajo. "Obstaja projekt, ki predvideva namestitev mednarodnih sil v varnem območju. Zahtevamo ga in sprejemamo," je povedal poveljnik Sirskih demokratičnih sil (SDF) Mazlum Abdi.

Kot je po srečanju s turškim obrambnim ministrom Hulusijem Akarjem ob robu zasedanja dodala nemška obrambna ministrica, je za tak predlog odprta tudi Ankara. Predlog je pozdravil tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki je dodal, da so pri tem številna vprašanja še odprta. Poudaril je, da bo tovrstna misija potrebovala privolitev Združenih narodov. Ameriški obrambni minister Mark Esper je pozdravil nemški predlog, a poudaril, da ZDA ne bodo prispevale svojih vojakov.

Annegret Kramp-Karrenbauer je poudarila še, da po mnenju Nemčije, Francije in Velike Britanije dogovor med Ankaro in Moskvo o vzpostavitvi varnega območja na severovzhodu Sirije "ne nudi dolgoročne osnove za politično rešitev".