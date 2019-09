Ostanki rakete, ki je po trditvah Savdske Arabije eksplodirala v napadu na rafineriji državnega podjetja Aramco. Foto: Reuters

Odgovornost za napad so sicer že prevzeli hutijevski uporniki v Jemnu, ki so tudi pripravljeni z ustavitvijo novih napadov na Savdsko Arabijo, a le, če bo ta prenehala z vojaškimi napadi v Jemnu.

Omenjene evropske države so v New Yorku, kjer poteka Generalna skupščina Združenih narodov, v skupni izjavi zapisale, da je povsem "jasno, da je Iran odgovoren za napade. Druge razlage ni," poroča portal DW. Vse tri države so sicer podpisnice jedrskega sporazuma z Iranom iz leta 2015, od katerega so ZDA odstopile in proti iranu uvedle nove sankcije.

Poziv k pogajanjem

"Napočil je čas, da Iran sprejme pogajanja o dolgoročnem okvirju svojega jedrskega programa kakor tudi o vprašanjih regionalne varnosti vključno z raketnim programom," je sporočila evropska trojica in pozvala Iran, naj privoli v nova pogajanja o svojem jedrskem in raketnem programu.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je možnost pogajanj z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zavrnil v ponedeljek. Iran namreč zahteva umik sankcij, šele nato bi lahko prišlo do srečanja med iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem in Trumpom. Zarif je evropske države obtožil, da jim ni uspelo izpolniti zavez iz sporazuma.

Možnost nove vojne na Bližnjem vzhodu za zdaj preprečujejo predsedniških volitev v ZDA, ki bodo novembra naslednje leto. Trump meni, da vojne njegovi volivci ne bodo podprli. Še posebej zato, ker je ameriški napad na Irak leta 2003 označil za "neumnega".