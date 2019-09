Teheran prižgal zeleno luč za izplutje britanskega tankerja

Kdaj točno bo izplul, še ni znano

Dubaj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Stena Impero je v lasti podjetja Stena Bulk. Foto: Reuters

Po navedbah tiskovnega predstavnika iranske vlade so oblasti sprejele vse pravne ukrepe, da lahko tanker, ki pluje pod britansko zastavo in ki so ga v Perzijskem zalivu zasegli pred več kot dvema mesecema, svobodno izpluje.