V Egiptu so se po več letih spet začele demonstracije, na katerih ljudje zahtevajo odstop predsednika Sisija. Foto: Reuters

Oblasti so ob številnih aretacijah po protestih tudi blokirale ali prekinile internetne povezave in spletna mesta, da bi preprečile kakršnokoli javno nasprotovanje predsedniku, opozarja HRW.

Vlada je v Kairu, Aleksandriji in drugih mestih razporedila uniformirane varnostnike, pa tudi varnostnike v civilu, ki so naključno ustavljali mimoidoče, jih zasliševali ter prisilili, da pokažejo vsebino na svojih mobilnih telefonih in računih na družbenih medijih.

Odvetniki pridržanih so na družbenih omrežjih objavili posnetke, ki pričajo, da so pripadniki represivnih organov ljudi aretirali samo zato, ker so bili "na napačnem mestu ob napačnem času", ali pa so imeli na svojih telefonih do oblasti kritično vsebino, opozarja HRW.

Protestniki zahtevajo odstop Al Sisija, demonstracije pa bodo po napovedih potekale tudi ta konec tedna, začele pa naj bi se že danes.

Sisi je na oblast prišel leta 2013 z vojaškim udarom proti demokratično izvoljenemu predsedniku Mohamedu Mursiju. Zahodne države, predvsem ZDA, Egiptu namenjajo obsežno vojaško pomoč. Foto: Reuters

Policija je v sredo pridržala več vidnih intelektualcev in javnih osebnosti, med njimi tudi Hasana Nafo, politologa na univerzi v Kairu in znanega kolumnista. "Ne dvomim, da bo nadaljevanje Sisijeve absolutistične vladavine vodilo v katastrofo," je Nafa zapisal na družbenem omrežju Twitter v sredo, preden so ga pridržali. Tudi Nafa je pozval k Sisijevem odstopu, poroča Al Džazira.

Celo podporniki vlade so žrtev policijskega nadlegovanja. Al Džazira navaja primer Sisijeva podpornika, ki je s trga Tahrir v Kairu v živo prenašal dogajanje. Medtem ko je zanikal, da tam potekajo protesti, ga je prekinila policija.

Drug video, objavljen na Twitterju, prikazuje policista, ki s pištolo strelja v smeri balkona, s katerega je ženska snemala varnostne sile, ko so preganjale skupino mladeničev.

Sisi uživa podporo Zahoda

Proteste proti eni najbolj avtoritarnih vlad na Bližnjem vzhodu, ki prejema obsežno podporo zahodnih držav, so sprožili viralni videoposnetki poslovneža Mohameda Alija, ki živi v Španiji. V njih Sisija in vojsko obtožuje korupcije. Predsednik vse obtožbe zavrača.

HRW je zahodne zaveznike Egipta pozval, naj ustavijo vojaško pomoč, dokler vlada v Kairu ne preneha s "hudimi kršitvami mednarodnega prava", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovni voditelji bi morali priznati, da vojaška pomoč nasilnim silam Egiptu ne bo prinesla stabilnosti in da Egipt potrebuje vlado, ki bo spoštovala pravice in svoboščine egiptovskega ljudstva, je opozorila direktorica HRW-ja za Bližnji vzhod in Severno Afriko Sarah Leah Whitson.