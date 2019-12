Središče mesta je napolnil dim solzivca. Foto: EPA

Zadnje nasilje v Bejrutu je bilo eno najhujših, odkar so se začeli protesti pred dvema mesecema.

Spopadi med policijo in protestniki so trajali več kot osem ur. Policija je na protestnike metala velike količine solzivca, ti pa zažigali smetnjake na ulicah, tudi da bi omejili učinke solzivca.

Rdeči križ in libanonska civilna zaščita sta sporočila, da je bilo ranjenih vsaj 46 ljudi, ki so bili prepeljani v bolnišnice.

Protestniki so vzklikali slogane proti varnostnim silam in vladnim uslužbencem, policijo pa so obmetavali s kamenjem. Takšnih prizorov v Bejrutu ni bilo od začetka protestov 17. oktobra.

Do nasilja je prišlo le dva dni pred pogovori predsednika z različnimi parlamentarnimi strankami o imenovanju novega premierja.

Protesti potekajo od 17. oktobra. Libanon se sooča z eno najhujših gospodarskih kriz v desetletjih, protestniki pa politično elito, ki vlada 30 let, obtožujejo slabega upravljanja in korupcije. Foto: EPA

Vlada nekdanjega premierja Saada Haririja je namrel odstopila 29. oktobra, dva tedna po začetku protestov.

Stranke se od takrat niso uspele dogovoriti o novem kandidatu za premierja, protestniki pa zahtevajo vlado, nepovezano z uveljavljenimi političnimi strankami.

V soboto je več deset ljudi, nekateri so bili zamaskirani, metalo kamne in pirotehniko na policiste na obrobju tabora protestnikov v središču Bejruta. Kot poroča Al Džazira, je šlo za podpornike šiitskih gibanj Hezbolah in Amal, ki so jih razjezile kritike protestnikov na račun voditeljev gibanj.

Ti skupini sta že drugič ta teden skušali napasti protestnike.

Nekaj ur kasneje se je stotine protivladnih protestnikov zbralo pred parlamentom, nekaj sto metrov stran od tabora protestnikov. Prišli so tudi protestniki iz mesta Tripoli proti severu.

Prišlo naj bi do napada na protestnike, nato pa do spopada z varnostnimi silami, ki so jih skušale razgnati. Prvič po izbruhu protestov so protiizgredne enote policije uporabile naboje, prevlečene z gumo.

Spopadi so se razširili na ulice okoli tabora protestnikov, območje pa je prekril gost bel dim solzivca.

Libanonska tiskovna agencija je poročala, da so izgredniki razbili nekaj izložb v trgovskem središču mesta.

Ameriška agencija Associated Press pa je poročala, da je protestnik poškodoval policista, ko ga je zadel s kamnom v oko. Okoli deset protiizgrednih policistov pa je s palicami pretepalo dva protestnika, ki so ju nato oskrbeli zdravniki.