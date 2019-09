ZDA in Savdska Arabija za sobotni napad krivijo Iran, čeprav so odgovornost prevzeli jemenski hutijevski uporniki. Foto: Reuters

Pompeo in bin Salman sta na pogovorih v Džedi napad označila za nesprejemljivega. Po besedah tiskovnega predstavnika ameriškega zunanjega ministrstva Morgana Ortagusa sta govorila tudi o potrebi, da mednarodna skupnost usklajeno ukrepa proti, kot sta dejala, stalni grožnji iranskega režima.

Iran sta obtožila agresivnega, brezobzirnega in ogrožajočega ravnanja, in dejala, da mora za to odgovarjati.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal nove sankcije proti Iranu, Riad pa sporočil, da so bili sobotni napadi na njihovo naftno infrastrukturo nedvomno izvedeni s podporo Irana. Napad naj bi prišel s severa in z juga oziroma iz Jemna, kjer delujejo hutijevski uporniki, ki so prevzeli odgovornost za napad. Točno izstrelišče še morajo določiti, je povedal tiskovni predstavnik savdskega obrambnega ministrstva Turki Al Maliki.

Washington je že prej trdil, da je za napad odgovoren Iran. Po omenjenih savdskih navedbah pa je Pompeo ob prihodu v Džedo v sredo dejal, da je šlo za iranski napad, ki ga je označil za "vojno dejanje". Medtem je po poročanju Reutersa francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian dejal, da ni zelo verjetno, da so napad izvedli hutijevski uporniki.

Pred srečanjem s Pompeom se je bin Salman po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je Savdsko Arabijo pozval k podrobni in objektivni preiskavi, pa tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki bo poslal strokovnjake za sodelovanje v savdski preiskavi napada. Tudi Združeni narodi bodo poslali svoje strokovnjake, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedali diplomatski viri.

Savdski veleposlanik v Nemčiji princ Faisal bin Farhan Al Saud je medtem dejal, da so glede odziva na napad vse možnosti na mizi, tudi vojaški napad. Dejal je, da morajo sicer še ugotoviti, od kod so bili izstreljeni letalniki in izstrelki, a da že zdaj vedo, da je kriv Iran, saj da jih je Iran izdelal in da so bili lahko izstreljeni zgolj z iransko pomočjo.