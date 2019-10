Ni jasno, v kakšni meri bo uveljavljen sporazum o prekinitvi ognja oziroma turške operacije na severovzhodu Sirije. Foto: EPA

Ni sicer jasno, ali bodo kurdski borci dogovor spoštovali v celoti. Kot je dejal Abdi, velja namreč prekinitev ognja na 100-kilometrskem pasu ob sirsko-turški meji med mestoma Tal Abjad in Ras Al Ajn. "Nismo razpravljali o drugih območjih," je dejal. "Storili bomo, kar lahko, za uspeh sporazuma o prekinitvi ognja," je po poročanju Al Džazire še dejal poveljnik SDF-ja.

Sporazum sicer predvideva prekinitev turških operacij za pet dni, v katerih naj bi se kurdske sile umaknile iz 30-kilometrskega pasu ob sirsko turški meji, ki ga Ankara označuje za varno območje.

Ob tem ni jasno, kako se bo na sporazum odzvala sirska vlada, ki je svoje sile že razporedila v nekatera mesta ob meji s Turčijo.

Predsednik Varnostnega sveta ZN-a, južnoafriški veleposlanik pri tej organizaciji Jerry Matjila, je dejal, da bi bilo odlično, če bi se sporazum uveljavil.

Sirski observatorij za človekove pravice medtem sporoča, da se boji v Ras Al Ajnu nadaljujejo kljub oznanitvi dogovora o prekinitvi ognja.

Boji se nadaljujejo. Do zdaj je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravico umrlo več kot 500 ljudi, med njimi tudi 72 civilistov. Foto: EPA

Sporazum predvideva ne samo umik kurdskih Ljudskih zaščitnih enot YPG, ki so del SDF-ja in jih Ankara označuje za teroristične, pač pa tudi predajo njihovega težkega orožja in odstranitev njihovih utrdb. Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je glede sporazuma dejal: "Dobili smo, kar smo hoteli. To ni premirje, le začasno ustavljamo naše operacije," je dejal. K "trajnemu premirju" bi se zavezali, ko bi bil sporazum v celoti uresničen, torej ko bi se kurdske sile umaknile.

Turčija je 9. oktobra po umiku ameriške vojske iz tega dela Sirije sprožila obsežno ofenzivo zoper sirske Kurde, v kateri je bilo ubitih več kot 500 ljudi, po podatkih observatorija tudi 72 civilistov. 300.000 ljudi je razseljenih.

Trump: Turčija in Kurdi kot dva otroka

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek izjavil, da je dovolil spopad turških in kurdskih sil, češ da so kot otroci, ki se morajo stepsti. "Bilo je neobičajno, kar sem naredil. Rekel sem, da se bodo morali boriti nekaj časa," je dejal na zborovanju v Teksasu. "Kot dvema otrokoma na igrišču jim moraš dovoliti, da se stepejo, potem pa jih daš narazen," je izjavil Trump. "Borili so se nekaj dni in bilo je precej hudo," je še dejal.

EU: Obsodba turške operacije

Medtem so voditelji članic EU-ja obsodili turško vojaško operacijo na severovzhodu Sirije in Turčijo spet pozvali, naj jo ustavi. EU obsoja turško enostransko vojaško operacijo, ki povzroča nesprejemljivo trpljenje ljudi, spodkopava boj proti IS-ju in močno ogroža evropsko varnost, so sporočili voditelji.

Ob tem so "vzeli na znanje" ameriško-turško napoved prekinitve vseh vojaških operacij in znova pozvali Turčijo, naj ustavi vojaško operacijo, umakne sile in spoštuje mednarodno humanitarno pravo.

Izpostavili so tudi, da so članice odločile, da bodo ustavile izdajanje dovoljenj za izvoz orožja v Turčijo, s čimer so podkrepili sklepe, ki so jih v ponedeljek sprejeli zunanji ministri Unije.

