Premirje je že potrdil Hamas, ki vlada Gazi, medtem ko se izraelska stran še ni oglasila. Obojestransko obstreljevanje je v preteklem koncu tedna zahtevalo najmanj štiri smrtne žrtve med Izraelci in 23 med Palestinci.

Izraelski tanki ob meji z Gazo. Foto: Reuters

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da je bilo od sobote iz Gaze v Izrael izstreljenih več kot 600 raket, medtem ko je Izrael v povračilnih napadih zadel 320 tarč v Gazi. Izraelska stran je sporočila, da je njena protiletalska obramba sestrelila 150 raket iz Gaze, navaja BBC.

Prebivalci izraelskega mesta Aškelon, ki leži blizu Gaze, tečejo v zaklonišča oziroma si iščejo zavetje, potem ko so jih sirene opozorile na raketne izstrelke iz Gaze. Foto: Reuters

Združeni narodi, Katar in Egipt so se v nedeljo trudili, da bi med sprtima stranema dosegli premirje, kar naj bi jim uspelo v ponedeljek zgodaj zjutraj. Premirje so potrdili predstavniki Hamasa in Egipta.



Netanjahu za nasilje krivi Hamas

Izrael ubil enega od poveljnikov Hamasa Al Kodarija

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo zagrozil, da bo na mejnem območju z Gazo okrepil "tankovske sile, topništvo in pehoto". Izrael je zaradi raket zaprl vse šole, ki so od območja Gaze oddaljene do 40 kilometrov. Izraelska vojska je potrdila, da je ubila enega od poveljnikov Hamasa Hameda Hamdana Al Kodarija. Videoposnetek, ko je raketa zadela avtomobil Al Kodarija, je izraelska stran delila na družbenih omrežjih. Al Kodari naj bi bil po zatrjevanju Izraela vez Hamasa (in Islamskega džihada) z Iranom.

Objem dveh Palestincev na ruševinah zgradbe, uničene v izraelskem zračnem napadu. Foto: Reuters

Premirje doseženo ob začetku ramazana

Vodja Hamasa Ismail Hanija je v nedeljo dejal, da je "vrnitev v stanje miru mogoča", če Izrael privoli v "popolno ustavitev ognja". In premirje je bilo nekaj ur pozneje tudi doseženo, ravno ob začetku ramazana, muslimanskega postnega meseca.

Permanentni konflikt med Palestinci in Izraelci se je zaostril v petek, ko je palestinski gverilec med protesti na mejnem območju Gaze streljal na dva izraelska vojaka in ju ranil. Izrael je odgovoril z zračnim napadom, v katerem je ubil dva palestinska borca. Hamas je nato v soboto zjutraj začel z raketiranjem juga Izraela, ki je odgovoril s povračilnimi zračnimi napadi.

Trump prebivalcem Gaze: Terorizem bo prinesel le še več bede

V zvezi z zaostrovanjem napetosti med Izraelom in Palestinci se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je izrazil polno podporo judovski državi. "Izrael se znova sooča s poplavo smrtonosnih raketnih napadov terorističnih skupin Hamas in Islamski džihad. 100-odstotno podpiramo Izrael pri obrambi njegovih državljanov," je na Twitterju zapisal Trump, ki je zažugal prebivalcem Gaze, da jim "ta teroristična dejanja proti Izraelu ne bodo prinesla ničesar razen še več bede". "Končajte nasilje in si prizadevajte za mir ‒ lahko se zgodi!"