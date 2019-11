Protesti so izbruhnili po drastični podražitvi goriv. Vlada sicer napoveduje, da bo tako zbrana dodatna sredstva namenila revnim. Foto: Reuters

Po navedbah iranskih državnih medijev so po Iranu potekale tudi provladne demonstracije, na katerih naj bi sodelovalo več tisoč ljudi.

Protesti so po vsej državi izbruhnili prejšnji petek, ko je vlada sprejela presenetljivo odločitev o velikem zvišanju cen goriva. Vozniki so ustavili svoja vozila na pomembnejših prometnicah v Teheranu in blokirali promet. Iz glavnega mesta so se protesti razširili na najmanj 40 krajev, od koder so poročali o požigih črpalk goriva, napadih na policijske postaje ter plenjenju trgovin.

Iranske oblasti so potrdile pet smrtnih žrtev protestov. Med njimi naj bi bili trije pripadniki varnostnih sil, ki da so jih zabodli protestniki.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) je po drugi strani sporočila, da je umrlo več kot sto protestnikov, okoli 200 pa jih je bilo ranjenih. Iranske oblasti so podatke AI-ja označile za "izmišljene", organizacijo pa za "pristransko zahodno entiteto", poroča Al Džazira.

Predsednik Rohani za proteste krivi anarhiste. Foto: Reuters

Amnesty International je iranske varnostne sile obtožila uporabe "pretirane in smrtonosne sile" v zatrtju protestov. Iranska misija pri Združenih narodih navedbe o več kot sto ubitih protestnikih zavrača, češ da gre za nezanesljive podatke in ugibanja.

Zaradi popolne blokade dostopa do spleta je navedbe o žrtvah težko preveriti.

Rohani krivi anarhiste

Rohani je za krvave proteste okrivil maloštevilne "oborožene anarhiste", ki da so odšli na ulice "zaradi zarote, ki so jo skovali reakcionarji iz regije, sionisti in Američani", pri čemer je namignil na Savdsko Arabijo, Izrael in ZDA.

"Iranski narod je znova uspešno opravil zgodovinski izpit in pokazal, da ne bo dovolil sovražnikom, da izkoristijo te razmere, čeprav se nekateri morda ne strinjajo z vodenjem države," je po poročanju državne televizije IRIB dejal Rohani. Današnje spontane provladne demonstracije Irancev pa so po njegovem mnenju "največji prikaz moči iranskega naroda".

Vrhovni iranski verski voditelj, ajatola Ali Hamenej, je v torek zvečer presodil, da so protesti varnostna zadeva. "Odbili smo sovražnika," je poudaril. Predtem je odgovornost za nemire pripisal nekdanji vladarski družini Pahlavi, ki je državo zapustila ob islamski revoluciji leta 1979, ter oboroženi skupini Mudžahidi iranskega ljudstva.

Medtem je revolucionarna garda sporočila, da je protestov konec in da so vodje izgredov aretirali. Tiskovni predstavnik garde Ramazan Šarif je dodal, da se je v povezavi z zvišanjem cen goriva zgodilo manj kot 100 incidentov. Tudi on je okrivil sovražnike Irana, predvsem ZDA in Izrael.

Kaj prinašajo podražitve?

Po novem bo vsak voznik lahko kupil 60 litrov bencina mesečno po ceni 15.000 rialov za liter, kar je okoli 11 evrskih centov. Vsak dodatni liter pa bo stal 30.000 rialov oziroma 22 centov.

Do zdaj so lahko vozniki kupili do 250 litrov po ceni 10.000 rialov na liter.

Težave iranskega gospodarstva je dodatno povečala odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom in obnovitev ter krepitev sankcij proti tej državi.