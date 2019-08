Savdijke le počasi dobivajo več pravic in svoboščin. Foto: Reuters

"Potni list bo izdan vsakemu državljanu Savdske Arabije, ki bo vložil prošnjo," se glasi kraljevi odlok. Sprememba zakona bo tako ženskam, starejšim od 21 let, omogočila pridobitev potnih listov in odhod iz države brez dovoljenja skrbnika.

Reforma tako ženskam omogoča večjo samostojnost in mobilnost, piše provladni časnik Saudi Gazette, ki pozdravlja odločitev in jo označuje za "velik korak za savdske ženske".

Napovedane spremembe savdskim ženskam priznavajo tudi pravico do registracije rojstev, porok ali ločitve in pravico do skrbništva nad mladoletnim otrokom. Prav tako širijo njihove zaposlitvene možnosti.

Kljub temu pa kritiki opozarjajo, da spremembe, ki naj bi ženskam zagotovile več pravic in svoboščin, še vedno ne odpravljajo sistema skrbništva, zanje pa še veljajo številne omejitve.

Sistem skrbništva ostaja veljaven

Spremembe, ki so jih napovedali v Riadu, namreč le mehčajo dolgoletni sistem skrbništva, v skladu s katerim pravne in zasebne odločitve žensk sprejemajo njihovi moški sorodniki – očetje, bratje, strici, možje in sinovi.

Po sistemu skrbništva imajo ženske v Savdski Arabiji zelo omejene pravice glede zasebnega življenja. Tako se ne morejo poročiti brez dovoljenja moškega skrbnika. Tudi vlogo za potni list so lahko doslej ženske v Savdski Arabiji oddale le s privoljenjem moškega varuha.

Konservativna Savdska Arabija v zadnjem času sicer skuša v svetu ustvariti novo, ženskam prijaznejšo podobo. Največja sprememba v zadnjih nekaj letih se je zgodila lani, ko so s 24. junijem ženske dobile dovoljenje, da lahko vozijo avtomobile.