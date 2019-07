Iran opozarja, da ima pravico do izvoza nafte. Foto: Reuters

Na Dunaju so se srečali predstavniki Francije, Velike Britanije, Nemčije, Rusije in Kitajske, ki so zavezane rešitvi mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom, potem ko so ZDA lani odstopile od sporazuma in proti Teheranu znova uvedle sankcije.

Namestnik iranskega zunanjega ministra Abas Aragči je vzdušje na srečanju označil kot "konstruktivno", pogovore pa kot "dobre", čeprav jim ni uspelo razrešiti vsega. Teheran meni, da so podpisnice sporazuma temu zavezane, je dejal. Aragči je pojasnil, da so na pogovorih načeli tudi vprašanje iranskega izvoza nafte, vključno s poskusi ZDA, da to preprečijo.

Za Iran je zelo pomembno, da lahko še naprej izvaža nafto, kar predstavlja največjo pridobitev pred štirimi leti podpisanega sporazuma. Teheran je zato na srečanju evropske države opozoril, naj mu tega ne skušajo preprečiti. "Glede na to, da je Iran upravičen do izvoza nafte v skladu s sporazumom, je vsakršna ovira v povezavi z izvozom iranske nafte v nasprotju s sporazumom," je dejal Aragči po pogovorih, ki so potekali na ravni političnih direktorjev in namestnikov zunanjih ministrov. Ob tem je opozoril, da Teheran britanski zaseg iranskega tankerja z nafto Grace 1 na začetku julija v bližini Gibraltarja obravnava kot kršenje jedrskega sporazuma.

Dogovorili so se, da bodo pogovore nadaljevali. Foto: Reuters

"Bojevita razprava" o zaseženem tankerju

Po besedah namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova strani niso dosegle soglasja glede vprašanja zaseženega iranskega tankerja. "Vprašanje zaseženega tankerja z iransko nafto je bilo deležno žgoče, rekel bi bojevite razprave," je pogovore opisal Rjabkov. Vodja kitajske delegacije Fu Cong pa je dejal, da so pogovori potekali v zelo dobrem in profesionalnem vzdušju, da pa je bilo med udeleženci čutiti nekaj napetosti.

Po Aragčijevih besedah so na srečanju soglašali, da bodo v kratkem organizirali srečanje zunanjih ministrov držav podpisnic sporazuma. Datuma srečanja še niso določili, je dejal in dodal, da je potrebnega več časa in priprav, da bi zagotovili uspeh srečanja. Priznal je še, da finančni mehanizem Instex, ki so ga v prizadevanjih za rešitev sporazuma vzpostavile Nemčija, Francija in Velika Britanija, da bi zagotovile nadaljnje trgovanje evropskih podjetij z Iranom kljub ameriškim sankcijam proti državi, "še ne deluje, je pa v sklepni fazi".

Tudi Iran ne izpolnjuje več vseh zavez

Iran je 8. maja letos razkril večstopenjski načrt, v skladu s katerim se namerava tudi sam umakniti iz delov jedrskega sporazuma, potem ko so to lani storile ZDA in znova uvedle sankcije. Peterica je zato Iran pozvala, naj se vzdrži nadaljnjih korakov pri zniževanju svojih zavez glede bogatenja urana, kot jih opredeljuje sporazum o iranskem jedrskem programu.

Iran je doslej že izvedel ukrepe, s katerimi je delno odstopil od jedrskega sporazuma, in sicer je obogatil uran nad zgornjo dovoljeno mejo 3,67 odstotka. Ob tem je napovedal, da bo kmalu izvedel tretjo fazo odstopa od sporazuma, če preostale podpisnice ne bodo našle načina, kako se upreti ameriškim sankcijam proti Teheranu. V okviru tretje faze bi Iran znova zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutonij.