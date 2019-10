Vas Bariša v Siriji, v kateri se je skrival Al Bagdadi. Foto: Reuters

Trump njegove identitete ni razkril, prav tako ni navedel, kako je bil ubit. "Pravkar so mi potrdili, da so ameriške enote pokončale številko ena za zamenjavo Abuja Bakra al Bagdadija. Po vsej verjetnosti bi prevzel najvišji položaj - zdaj je tudi on mrtev!" je tvitnil ameriški predsednik. Visoki predstavnik kurdskih sil v Siriji pa je sporočil, da je bil v nedeljo v ločenem napadu v vasi Ain al Bajdah ubit tudi Bagdadijev tiskovni predstavnik in desna roka Abu Hasan al Muhadžir. Za zdaj ni jasno, ali je Trump v svojem tvitu govoril o njem.

Poveljnik Sirskih demokratičnih sil (SDF) Mazlum Abdi je sporočil, da je bil Muhadžir tarča usklajene operacije obveščevalcev SDF-ja in ameriške vojske. Ta napad so izvedli dan po ameriški operaciji na severozahodu Sirije, v kateri je bil ubit Bagdadi. Ustanovitelj Islamske države se je v begu pred ameriškimi specialci razstrelil s samomorilskim jopičem, pri čemer je poleg sebe ubil še tri otroke.

Trump je zatrdil, da je bil ubit tudi tiskovni predstavnik t. i. IS-ja in Al Bagdadijeva desna roka Abu Hasan al Muhadžir. Foto: Reuters

Vohun ukradel Al Bagdadijeve spodnjice

Predstavniki SDF-ja so tudi sporočili, da je njihov vohun pred nedeljsko operacijo na turško-sirski meji, v kateri je umrl Al Bagdadi, ukradel Al Bagdadijeve spodnjice, ki so jih nato poslali na DNK-analizo, da so pred akcijo potrdili njegovo identiteto. Isti človek se je izkazal tudi za ključnega pri lociranju kraja, na katerem se je skrival 47-letni Iračan, vodja t. i. IS-ja. S tem so pri SDF-ju zanikali Trumpove besede, ki kurdski vlogi pri iskanju Al Bagdadija ni dal velikega pomena. Trump je namreč dejal, da so Kurdi "zagotovili koristne informacije, a niso imeli nikakršne vojaške vloge".

"Vsa obveščevalna dejavnost, dostop do Al Bagdadija in njegova identifikacija so bili plod našega dela. Naš obveščevalni vir je poslal Al Bagdadijeve koordinate, povedal, kje naj se Američani spustijo na tla in sodeloval vse do zadnje minute pri tem, da je bila operacija uspešna," je po poročanju BBC-ja dejal poveljnik SDF-ja Polat Can.

Can je dodal, da je SDF z ameriško agencijo CIA pri iskanju Al Bagdadija sodeloval od 15. maja in ga nato izsledil v provinci Idlib, v kateri so ga v nedeljo nato tudi napadli. V kratkem se je nameraval premakniti v mesto Jarablus, a so ga Američani prestregli. Ameriške oblasti so sporočile, da so ob Al Bagdadijevem truplu izvedli vse verske obrede glede na islamske običaje, nato pa so ga vrgli v morje, podobno kot leta 2011 truplo ubitega vodje teroristične organizacije Al Kaida, Osame bin Ladna.

Po poročanju BBC-ja je po Al Bagdadijevi smrti mogoče pričakovati več povračilnih napadov, predvsem v Iraku in Siriji, kjer je dostop do orožja in razstreliva najlažji, poleg tega obstajajo samomorilci, ki so se pripravljeni žrtvovati.