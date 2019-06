Jemenska prestolnica Sana. Foto: Reuters

Muhadžirja in druge pripadnike IS-ja, med njimi tudi odgovornega za finance, so prijeli 3. junija med hišno racijo, izjavo savdske koalicije povzema savdska tiskovna agencija SPA.

V desetminutni operaciji so zaplenili orožje, strelivo ter elektronske in telekomunikacijske naprave. Med operacijo ni bil ranjen nihče izmed prebivalcev hiše, v kateri so bili tudi tri ženske in trije otroci.

"Operacija je prizadejala močan udarec IS-ju, še posebej v Jemnu," je sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki Al Malki.

Sunitska muslimanska koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov je s podporo zahodnih držav leta 2015 začela posredovanje v Jemnu, da bi znova vzpostavila oblast jemenske vlade, ki so jo odstavili hutijevski uporniki s podporo Irana.

Skrajni skupini IS in AQAP

Koalicija se na območju bori tudi z oboroženimi skupinami, kot je Al Kaida na Arabskem polotoku (AQAP), proti katerim ZDA izvajajo napade z brezpilotniki, ter Islamska država (IS).

IS je leta 2014 prevzel nadzor nad tretjino Iraka in Sirije, a v zadnjih letih izgubil večino ozemlja. Veje skrajnežev segajo tudi v Jemen, Afganistan in dele Afrike.