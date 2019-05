Ferejdun je bil leta 2017 pridržan zaradi obtožb o finančnem kriminalu. Foto: EPA

Sojenje Ferejdunu, sicer tesnemu Rohanijevemu zaupniku, in še šestim soobtožencem se je začelo februarja, pravosodne oblasti pa niso sporočilo podrobnosti glede obtožb, poroča Al Džazira.



Leta 2017 je bil pridržan zaradi obtožb o finančnem kriminalu, nato pa je bil v zameno za varščino izpuščen.



Ferejdun je po obsodbi sporočil, da jo zavrača. "Odločno in kategorično zavračam obtožbe zoper mene na sodišču in v nekaterih medijih in protestiram," je dejal po poročanju tiskovne agencije ISNA.



Predsednikov brat je bil višji diplomat, ki je sodeloval v pogovorij, ki so leta 2015 pripeljali do jedrskega sporazuma med Iranom in šesterico svetovnih sil.



Nekateri podporniki Rohanija, ki je bil sicer rojen kot Hasan Ferejdun, preden je prevzel nov priimek, obtožbe zoper njegovega brata vidijo kot potezo pravosodja, da diskreditira predsednika.



Pravosodne oblasti so sicer zanikale kakršne koli politične motive.