Člani mednarodnega odbora Rdečega križa iščejo preživele. Foto: Reuters

V centru za vojaške zločine je bilo nameščenih okoli 185 zapornikov, navaja Al Džazira. Vodja mednarodnega odbora Rdečega križa v Jemnu Franz Rauchenstein je po obisku prizorišča za Reuters sporočil, da je "varno domnevati, da je bilo ubitih več kot sto". Okoli 50 ranjencev so prepeljali v bolnišnico. Tiskovni predstavnik gibanja Huti je sporočil, da so izpod ruševin povlekli okoli 60 trupel.

Zaporniki so povedali, da se je zgodilo več napadov na stavbo. Foto: Reuters

"Spali smo, ko se se okoli polnoči zgodili trije ali štirje ali šest napadov. Ciljali so zapor, zgodilo se je več napadov. V pritličju nas je bilo 100, nadstropje višje pa 150," je za Al Džaziro v lokalni bolnišnici povedal eden izmed ranjenih zapornikov Nazem Saleh.

Sunitsko koalicijo, pred štirimi leti ustanovljeno za boj proti šiitskim hutijevcem, pretresajo notranja nesoglasja, saj so južnojemenski separatisti, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati, v mestu Aden napovedali maščevanje vladnim silam s podporo Savdske Arabije, ki je prevzela nadzor nad mestom. Hutijevci so v tem času izvedli več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na Savdsko Arabijo.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je odgovorila z napadi na hutijevske tarče. Za napad na Dhamar trdijo, da so ga izvedli v skladu z mednarodno zakonodajo in sprejeli ukrepe za zaščito civilistov. V napadu naj bi uničili skladišče brezpilotnih letalnikov in raket. Koalicijo so v preteklosti pogosto kritizirali zaradi napadov na civiliste.

"Koalicija ne spoštuje nobenih Jemencev"

"Nov zločin nad zaporniki je dodaten dokaz, da ne spoštujejo nobenih Jemencev, celo tistih, ki so jim zvesti, ne," pa je po napadu za hutijevsko televizijo Al Masirah povedal vodja skupine Abdul Malik Al Huti.

Vodja nacionalnega odbora hutijevcev za zadeve z ujetniki, Abdul Kader Al Mortada je dejal, da naj bi bili številni pridržani kmalu izpuščeni v skladu z lokalnim sporazumom za izmenjavo vojnih ujetnikov.