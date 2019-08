Jemenski separatisti se zbirajo v mestu Aden, nekdanji prestolnici Južnega Jemna. Foto: Reuters

Mednarodna vlada Abd Rabuja Mansurja Hadija je v sredo sporočila, da je v spopadih znova osvojila letališče in nadzor nad večinskim delom strateškega mesta. Separatisti so zanikali, da so vladne sile prevzele nadzor, in napovedali maščevanje za napade.

V mestu prihaja do spopadov na različnih koncih mesta. Oboroženi vojaki iz obeh strani patruljirajo na zapuščenih ulicah, saj so trgovine, restavracije in podjetja ostali zaprti.

Jemenski zunanji minister je obtožil Združene arabske emirate (ZAE), ki podpirajo separatiste, da so izvedli letalske napade na pozicije vladnih sil v mestu, pri čemer naj bi umrlo več kot 30 vojakov. Abu Dabi se na navedbe še ni odzval.

Separastično poveljstvo, Južni prehodni svet (STC), je pozvalo separatističe borce, ki se borijo drugod po Jemnu, naj se vrnejo v Aden; z dobre pol milijona prebivalcev četrto največje mesto v Jemnu.

Kontrolna točka z zastavo Južnega Jemna. Foto: Reuters

Razpadanje proti-hutijevske koalicije

Sile mednarodno priznane vlade so pred štirimi leti s separatisti sklenile koalicijo za boj proti hutijevskim upornikom, ki so z državnim udarom osvojile prestolnico Sana in prevzele nadzor nad večino večjih mest v državi. Znotraj koalicije vladne sile podpira Savdska Arabija, separatiste pa Združeni arabski emirati.

Vlada je zato svoj sedež premaknila v Aden, ki je bil med leti 1967 in 1990 prestolnica Južnega Jemna, separatisti pa želijo zdaj očitno znova prevzeti nadzor nad mestom.

Jemenski uradnik je za Reuters dejal, da sta Riad in Abu Dabi stopila v stik z obema stranema in poskusila zmanjšati konflikt, vendar v mesto in druge južne pokrajine Šabva, Lahedž in Abjan prihaja vse več separatističnih borcev, med drugim so prišli tudi iz pristaniškega mesta Hodajda.

Separatisti med nadzorom cest. Foto: Reuters

Vladne sile so ob tem v ponedeljek znova zavzele Zindžibar, prestolnico sosednje pokrajine Abjan in zavarovale večino z naftno bogate pokrajine Šabva.

Savdska Arabija je pozvala k večstranskemu srečanju za umiritev napetosti, a je Hadijeva vlada sporočila, da se ga ne bo udeležila, dokler separatisti ne predajo nadzora nad mesti, ki so jih zajeli v avgustu.

Hutijevci napadli savdsko letališče

Medtem napade izvajajo tudi z Iranom povezani hutijevci, proti katerim boj zamira zaradi notranjih razprtij v koaliciji. V sredo so po navedbah tiskovnega predstavnika vojske na hangarje letališča Aba v Savdski Arabiji izstrelili manevrirno raketo. Savdske tiskovne agencije poročajo, da je raketa pristala na letališču, žrtev pa naj ne bi bilo.