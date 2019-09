Foto: Reuters

ZN-ov strokovni odbor je prvič sestavil seznam 160 vojaških častnikov in politikov, ki bi jih lahko doletele obtožbe vojnih zločinov, vključno tistih iz Savdske Arabije, ZAE-ja, jemenskih vladnih sil in hutijevskih upornikov.

ZN-ovo poročilo bo verjetno uporabljeno kot dodatna potrditev za tiste, ki zahtevajo od britanske vlade, da prekine prodajo orožja Savdijcem, poroča Guardian.

"To šokantno poročilo bi moralo služiti kot budnica britanski vladi. Podaja vse potrebne dokaze trpljenja in bede, ki se ju zadaja prebivalcem Jemna z vojno, ki jo delno podžiga tudi britanska prodaja orožja Savdski Arabiji in ostalim članicam koalicije," je dejal direktor Oxfama za Jemen Muhsin Siddiquey.

Britansko prizivno sodišče je 20. junija razsodilo, da se je prodaja orožja Savdski Arabiji nadaljevala brez ustrezne preiskave, kakšno tveganje za vojne zločine s strani savdske koalicije predstavlja.

Britanska vlada skuša prodajo orožja Savdijcem na vsak način braniti, v ta namen pa je angažirala ekipo, ki jo je postavila Savdska Arabija z namenom preiskave domnevnih kršitev koalicije.

A odbor ZN-a, v katerem sedi tudi en Britanec, Charles Garraway, izpostavlja, da savdska ekipa ni nikomur pripisala odgovornosti za zračne napade na civiliste, zato se sprašujejo o nepristranskosti te ekipe.