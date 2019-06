Taborišče al Hol, v katerem se gnete več deset tisoč ljudi. Foto: Reuters

Kot je dejala v uvodnem nagovoru na zasedanju Sveta ZN-a za človekove pravice v Ženevi, morajo države prevzeti odgovornost za svoje državljane, ujete v vojni v Siriji. Družinske člane je treba vrniti v domovino, razen če so osumljeni in preganjani zaradi kaznivih dejanj, je dejala, pri čemer je posebej opozorila na odnos do otrok borcev IS-ja. "Zlasti otroci so doživeli hude kršitve svojih pravic – vključno s tistimi, ki so jih morda indoktrinirali ali vpoklicali pripadniki IS-ja, da bi izvedli nasilna dejanja," je dodala. Pri tem mora biti glavna pozornost namenjena njihovi rehabilitaciji in zaščiti, je poudarila.

Med 55.000 zajetimi bojevniki, ki živijo v "podstandardnih razmerah" v taborišču al Hol na severovzhodu Sirije, so tudi tuji borci iz skoraj 50 držav in njihovih 11.000 družinskih članov, je dejala visoka komisarka. Sirske oblasti pozivajo zahodne države, naj sprejmejo svoje državljane in njihove svojce, ki so se pridružili Islamski državi.

Tudi Unicef je konec maja pozval mednarodno skupnost k zaščiti pravic približno 30.000 otrok tujih borcev, ki so ujeti v nemogočih razmerah v Siriji in Iraku. Te otroke je treba obravnavati predvsem kot žrtve in jim zagotoviti vse pravice v skladu z mednarodnim pravom, je takrat poudarila izvršna direktorica sklada Henriette Fore. Gre za otroke, ki so večinoma mlajši od 12 let.

Približno 20.000 otrok tujih džihadističnih borcev v Siriji je iz Iraka, več kot 9.000 pa iz približno 60 drugih držav.

Avstralija evakuirala osem otrok borcev IS-ja

BBC medtem poroča, da so iz enega izmed sirskih begunskih taborišč avstralske oblasti evakuirale osem otrok, med njimi šest, ki so jih njihovi avstralski starši odpeljali s seboj, ko so se pridružili borcem IS-ja. Med osmimi otroki so tudi trije otroci in dva vnuka razvpitega avstralskega skrajneža Khaleda Sharroufa. Kot je dejal avstralski premier Scott Morrison, so otroke rešili iz zelo zapletenega položaja. "Dejstvo, da so starši škodovali svojim otrokom s tem, da so jih odpeljali na vojno območje, je prezira vredno. Vseeno pa otroci ne smejo biti kaznovani zaradi zločinov svojih staršev." Kot je dejal, odločitev o evakuaciji ni bila sprejeta lahko.

Pet Sharroufovih otrok je v Sirijo leta 2014 odpeljala mati Tara Nettleton, ko je sledila možu, ki je nekaj mesecev predtem zapustil Avstralijo z bratovim potnim listom. Sharrouf je potem pogosto objavljal fotografije otrok z orožjem. Dva otroka naj bi skupaj z njim umrla v zračnem napadu blizu Rake leta 2017. Tara Nettleton je umrla leta 2015 po zapletih zaradi slepiča. Njena mati Karen Nettleton si je prizadevala, da bi nazaj v Avstralijo spravila preostale tri vnuke, ki so bili po padcu IS-ja v različnih taboriščih. Najstarejša od treh otrok, Zaynab, je noseča in ima že dva otroka, stara tri in dve leti. Pri 13 letih so je poročili z očetovim prijateljem.

Preostali trije evakurani otroci naj bi bili sirote Yasina Rizvica, džihadista iz Melbourna, poroča BBC.