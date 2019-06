Bombardiranje sirskih in ruskih sil je od aprila zahtevalo več kot 300 življenj. Foto: AP

Nadzor nad pokrajino po poročanju Al Džazire v največji meri drži džihadistična skupina Hajat Tahrir Al Šam, nekdanja sirska zaveznica Al Kaide. Na območju so po poročanju France 24 poleg džihadističnih skrajnežev tudi uporniki proti predsedniku Asadu.

Ruske in sirske sile so aprila začele letalsko ofenzivo na območje, čeprav sta septembra lani Rusija in Turčija sklenili dogovor o oblikovanju varnega območja v Idlibu. Na mejah pokrajine med borci potekajo spopadi tudi na tleh.

Pripadniki belih čelad iščejo preživele po bombardiranju v vasici Ehsim. Foto: AP

Spopadi za Idlib so se okrepili v četrtek, ko so džihadisti sporočili, da so napadli ozemlje pod nadzorom sirskih sil na severozahodu pokrajine Hama in da jim je uspelo pridobiti nadzor nad nekaj kraji južno od Idliba. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so nato sirske in ruske sile okrepile zračne napade na džihadiste.

Med žrtvami spopadov so tako zavezniki sirskih sil kot džihadisti in islamske milice. Ubitih je bilo najmanj 53 pripadnikov proasadovih sil in 48 džihadistov ter borcev islamskih milic, navaja Observatorij.

Od aprila bombardiranje zahtevalo več kot 300 življenj

Po navedbah Al Džazire je v bombardiranju ob praznovanju konca ramazana umrlo pet ljudi. Foto: Reuters

Bombardiranje Idliba in sosednjih provinc je od konca aprila do junija po navedbah Observatorija zahtevalo najmanj 300 smrtnih žrtev, med njimi tudi 40 otrok. Združeni narodi navajajo, da je bilo v zadnji ofenzivi zadetih tudi 24 zdravstvenih ustanov in 35 šol. Zaradi spopadov so v maju po navedbah Združenih narodov z območja preselili 270.000 ljudi.

Na zasedanju Varnostnega sveta ZN-a pred tednom dni, še pred zadnjo eskalacijo, je namestnica generalnega sekretarja za humanitarne zadeve Ursula Mueller posvarila, da se je v navzkrižnem ognju v Idlibu znašlo tri milijone ljudi. Muellerjeva je opozorila, da bo nadaljevanje vojaških operacij onemogočilo humanitarna prizadevanja, in dodala, da je zaradi bojev 600.000 ljudi ostalo brez zdravstvene oskrbe, hrane in zaščite.

ZDA in Francija obsojata Asada. Rusija trdi, da so napadi upravičeni.

Ameriški diplomat Jonathan Cohen je na zasedanju Asadovo oblast obtožil, da vodi politiko stradanja ali vdaje, namesto da bi sprejela iskanje mirne rešitve krize. Veleposlanik Francije Francois Delattre je dodal, da Asadove sile bombardirajo bolnišnice in šole ter poudaril, da skupaj z ZDA preučujejo nove obtožbe o uporabi kemičnega orožja.

Veleposlanik Sirije v ZN-u Bašar Džafari je vse obtožbe zavrnil in naznanil, da ves svet ve, da humanitarno pomoč ovira "okupacijska sila", kot je imenoval ZDA. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin je dejal, da zahodni mediji spet širijo lažne novice o uporabi strupa klora, operacije proti upornikom v Idlibu pa je opredelil kot potrebne in upravičene.