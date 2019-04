Bagdadi v prvem delu 18-minutnega posnetka priznava poraz v Baguzu, zadnji utrdbi Islamske države, a hkrati napoveduje, da to še ni konec oziroma poraz, saj skupina bije "bitko izčrpavanja", poroča Reuters.

47-letni Iračan Ibrahim Avad Ibrahim Al Badri, kot vodja Islamske države poimenovan Abu Bakr Al Bagdadi, na posnetku, ki je bil objavljen na omrežju Al Furkan. Nastal naj bi aprila, njegovo verodostojnost ni mogoče preveriti. Foto: EPA

Napadi v Šrilanki maščevanje za Baguz

V nadaljevanju posnetka Bagdadi omenja tudi nedavne napade v Šrilanki, v katerih je bilo ubitih več kot 250 ljudi. Po njegovih besedah je šlo za maščevanje za izgubo Baguza. "To je del maščevanja, ki čaka križarje," je dejal Bagdadi in pozval k nadaljnjim napadom na "križarsko Francijo in njene zaveznike". A v delu videa o napadih v Šrilanki podoba Al Bagdadija izgine, predvaja se samo avdioposnetek. To najbrž pomeni, da je bil ta del posnet naknadno.

Kje se skriva Al Bagdadi, ni znano

Prvi posnetek 47-letnega vodje skrajne skupine je bil objavljen na mediju Al Furkan, ki je povezan z IS-jem. Kje se sicer skriva Bagdadi, ni znano. Bagdadi, čigar pravo ime je Ibrahim Awad Ibrahim Al Badri, se je nazadnje na videoposnetku pojavil leta 2014, ko je v Mosulu razglasil kalifat Islamske države, ki je obsegal velike dele Iraka in Sirije. Marca letos so sirske demokratične sile (SDF) zavzele Baguz in razglasile konec kalifata, še vedno pa ostaja velika nevarnost terorističnih napadov posameznih skupin, ki so prisegle zvestobo IS-ju.