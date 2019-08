Cia je leta 2017 objavila fotografijo Hamze bin Ladna na njegov poročni dan. Foto: AP

A podrobnosti o tem, kdaj in kje je umrl, niso sporočili. Star naj bi bil okoli 30 let.

Ameriški predsednik Donald Trump je na vprašanje novinarjev, ali ima obveščevalne podatke o smrti Hamze bin Ladna, odgovoril le: "Tega ne želim komentirati." V molk se je zavil tudi svetovalec za nacionalno varnost Bele hiše John Bolton. Al Kaida novice o smrti ni potrdila.

O navedbah ameriških obveščevalnih virov, da je "prestolonaslednik džihada", kot so mnogi imenovali bin Ladnovega sina, mrtev, sta prva poročala televizijska mreža NBC in časopis New York Times.

Za informacije o sinu pokojnega ustanovitelja teroristične mreže Al Kaida, Osame bin Ladna, ki naj bi se prebijal proti vrhu te teroristične organizacije, so ZDA februarja razpisale milijon dolarjev nagrade. Po nekaterih informacijah naj bi bil dolgo v hišnem priporu v Iranu, po drugih pa naj bi živel v Afganistanu, Pakistanu in Siriji.

Napad 11. septembra leta 2001 je spremenil tok zgodovine

Med najodmevnejšimi terorističnimi napadi Al Kaide so bili napadi v ZDA 11. septembra 2001, zaradi česar je Washington potem sprožil vojno proti terorizmu. Ameriške posebne enote so Osamo bin Ladna, ki je bil na čelu te teroristične organizacije, odkrile in usmrtile 2. maja 2011 v Pakistanu.

Zatem je primat največje in najbolj nevarne teroristične skupine prevzela skrajna skupina Islamska država. Hamza bin Laden naj bi od avgusta leta 2015 pozival skrajneže, da napadajo ZDA in zahodne zaveznike, med drugim zaradi maščevanja za očetovo smrt.

Savdska Arabija je februarja letos Hamzi bin Ladnu odvzela državljanstvo.