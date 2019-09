Ameriška vlada je posredovala posnetke, na katerih je označila škodo po napadu na objektih v rafineriji Abkaik v Savdski Arabiji. Foto: AP

Trump se je po seji sveta za državno varnost na sobotna napada z brezpilotnimi letalniki na savdski rafineriji Abkaik in Hurais odzval na Twitterju. Odobril je sprostitev ameriških strateških zalog nafte, če bo to potrebno za stabilizacijo cen, in zahteval povečano proizvodnjo ameriške nafte, da trgi ne bi občutili pomanjkanja. "Imamo ogromno nafte," je zapisal z velikimi tiskanimi črkami.

Dodal je: "Napadeni so bili objekti za črpanje savdske nafte. Obstaja razlog, da verjamemo, da poznamo krivca. Pripravljeni smo na odgovor, a čakamo na Savdsko Arabijo, da še ona pove svoje mnenje. Nato se bomo odločili, kako ukrepati." Neimenovani ameriški uradniki so povedali, da so na mizi vse možnosti, tudi vojaški odgovor.

Visoki predstavnik Iranske revolucionarne garde Amir Ali Hajizadeh pa je opozoril, da je Teheran pripravljen na vojno, če bo napaden, poroča rt.com.

Cene nafte v nebo

Cene nafte so po napadih najvišje v šestih mesecih, saj se je količina načrpane savdske nafte zmanjšala za skoraj šest milijonov sodčkov na dan. 159-litrski sod severnomorske nafte brent se je podražil za več kot 10 odstotkov – dosegel je že ceno 71,95 dolarjev, ki je nato padla na 68 dolarjev, 159-litrski sodček zahodnoteksaške nafte pa se je na azijskem trgu podražil za 8,9 odstotka, na 59,75 dolarjev.

Negotove razmere so že vplivale na dvig cene nafte. Foto: AP

Zunanji minister Mike Pompeo je odgovornost za napada že v soboto pripisal Iranu, dejal je: "Iran destabilizira celotno regijo. Podpira razne milice in teroristične skupine. Z orožjem oskrbuje hutijevske upornike v Jemnu. Organizira hekerske kibernetske napade. Podpira morilski Asadov režim v Siriji." Teheran je obtožil za "največji napad do zdaj na svetovno preskrbo z nafto" in dodal, da bo "Iran kaznovan za svojo agresijo".

Obtožbe v Teheranu odločno zanikajo, tamkajšnji predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so takšne "brezplodne in prenagljene obtožbe nerazumne in brez pomena", iranska revolucionarna garda pa je v primeru ameriškega napada zagrozila z izstrelitvijo balističnih raket na ameriške vojaške cilje na Bližnjem vzhodu.

Trump je nato še tvitnil, da gre za "lažne novice", da se je pripravljen z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem srečati brez vnaprejšnjih pogojev. "Netočno poročanje kot običajno," je bil jasen.

ZDA: Napad ni mogel biti izveden iz Jemna

Odgovornost so sicer prevzeli hutijevski uporniki v Jemnu. Šiitski hutijevci imajo podporo Irana, že leta pa jih bombardira koalicija sunitskih držav na čelu s Savdsko Arabijo. To tudi ne bi bil prvi hutijevski tovrstni napad ali poskus napada na Savdsko Arabijo.

Trump odobril sprostitev zveznih zalog nafte

Neimenovani ameriški uradniki vztrajajo, da satelitski posnetki in drugi obveščevalni podatki kažejo, da napad ni mogel biti izveden iz Jemna na jugu, ampak bolj verjetno iz Iraka ali Irana. Irak je zanikal, da bi bilo njegovo ozemlje uporabljeno za napad. Posnetki kažejo 19 zadetkov na dveh energetskih objektih, zato bi lahko trajalo več tednov, da rafineriji znova začneta delovati s polno močjo. V napadu sicer ni bilo žrtev.

Napadi na največjo rafinerijo na svetu Abkaik in drugo največje savdsko nahajališče nafte Hurais so zmotili črpanje 5,7 milijona sodov nafte na dan, kar je polovica načrpane nafte Savdske Arabije oziroma več kot pet odstotkov dnevnih svetovnih zalog.

Oglasili so se tudi iz Rusije, kjer so dejali, da "je treba počakati na razvoj dogodkov v Savdski Arabiji, preden bo padla odločitev o spremembah v ruskem črpanju nafte".