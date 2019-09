Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je Iran pred finančnim bankrotom. Foto: Reuters

Predstavnik hutijevcev Mahdi Al Mašat je bil jasen, da se bodo napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki končali, če bo z napadi v Jemnu končala tudi Savdska Arabija in koalicija držav, ki jo vodi. "Nadaljevanje vojne ni v interesu nikogar," je dejal.

Kot odgovor na napad največjega črpališča nafte na svetu v Savdski Arabiji Abjaija, kot tudi tistega na vzhodu države Hurais, pa je ameriški predsednik Donald Trump naznanil nove sankcije ZDA proti iranski centralni banki. Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je poudaril, da bodo nove sankcije Iranu onemogočile vse vire financiranja.

Napad na rafineriji so sicer prevzeli hutijevski uporniki, a je pred dvema dnevoma ministrstvo za obrambo Savdske Arabije predstavilo ostanke letalnikov in vodenih izstrelkov, ki po njihovem mnenju neizpodbitno dokazujejo, da za sobotni napad na rafinerijo stoji Iran.

Trump: ZDA si ne željo vojaškega napada

Donald Trump je novinarjem v ovalni pisarni dejal, da so "ravnokar sankcionirali iransko nacionalno banko," in dodal, "škoda, kar se dogaja z Iranom. Gredo k vragu." Teheran je pozval, naj opustijo terorizem. Po njegovem mnenju je Iran pred finančnim bankrotom. "Če se merijo z nami, ni nikakršne možnosti, da bi zmagali", je bil jasen.

Tiskovni predstavnik savdijskega ministra za obrambo Turkija Al Malikija na predstavitvi domnevnih dokazov, da naj bi Iran napadel rafineriji nafte v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

Izpostavil je še, da bi bila za njega najlažja stvar začeti vojaški napad proti Iranu, a da si tega ne želi. Po njegovem mnenju je zadržanost dobra stvar, ki kaže moč. Če bo začel napad, bi to lahko storil v prihodnosti. Predsednik ZDA tudi "moli, da ZDA nikoli ne bo treba uporabiti jedrskega orožja".

ZDA so lani enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015 in ponovno uvedle sankcije proti Iranu, s sankcijami pa so zagrozili tudi vsem, ki bi kupovali nafto iz Irana. Ker rešitve za omilitev ameriških sankcij še ni na vidiku, Iran postopoma opušča izpolnjevanje dodatnih obveznosti iz jedrskega sporazuma.