Bolton je dejal, da je napotitev bojne skupine z letalonosilko USS Abraham Lincoln na območje ameriškega centralnega poveljstva odgovor "na številne skrb vzbujajoče znake in opozorila", pri čemer pa ni pojasnil, za kaj gre. Po njegovih besedah je cilj napotitve "poslati jasno in nedvoumno sporočilo iranskemu režimu, da bo sleherni napad na ameriške interese in interese naših zaveznikov naletel na neizprosno silo".



Pogled na ameriško letalonosilko Abraham Lincoln, ki iz Evrope, kjer je bila na vojaških vajah, pluje proti Bližnjemu vzhodu oziroma Perzijskemu zalivu. Foto: EPA

ZDA si ne želijo vojne z Iranom

"ZDA si ne želijo vojne z iranskim režimom, vendar pa smo polno pripravljeni na vsak napad, bodisi posreden, bodisi revolucionarne garde ali rednih iranskih sil," je zagrozil Bolton.

Američani izstopili iz jedrskega dogovora

ZDA so pred letom dni enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu in nato znova uvedle sankcije proti islamski republiki. Še posebej so se spravile na iransko naftno industrijo, ki je glavni vir dohodka za državo. Washington je nedavno sporočil, da bo uvedel sankcije proti državam, ki bodo še naprej kupovale iransko nafto, tudi za Kitajsko, Indijo, Japonsko, Južno Korejo in Turčijo, ki so bile doslej izvzete iz sankcij, poroča BBC. Prav tako je Washington za teroristično organizacijo razglasil iransko revolucionarno gardo.

Teheran grozi z blokado Hormuške ožine

Teheran je zagrozil, da bo v odgovor na ameriške ukrepe blokiral Hormuško ožino, eno najpomembnejših ladijskih poti na svetu, ki povezuje Perzijski in Omanski zaliv.