Borci iz vrst Sirskih demokratičnih sil v vasi Baguz. Foto: Reuters

Visoka komisarka ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet je dejala, da naj bi borci IS-ja številnim ženskam in otrokom preprečevali, da zapustijo vas Baguz na vzhodu države, poroča BBC.

Omenjeno območje je medtem tarča silovitega obstreljevanja, ki ga izvajajo koalicija pod vodstvom ZDA in Sirske demokratične sile. Michelle Bachelet zahteva varen izhod za vse, ki želijo pobegniti z območja spopadov.

"Tisti, ki želijo ostati, morajo biti prav tako zaščiteni, kolikor se da," je dodala. "Ne smejo biti žrtvovani za ideologijo na eni strani ali vojaško nujnost na drugi." Če zaščita življenj civilistov zahteva nekaj več dni za zajetje zadnjega območja, ki ga nadzira IS, naj se to upošteva, meni visoka komisarka ZN-a.

Pred petimi leti je IS nadziral 88.000 kvadratnih kilometrov od zahoda Sirije do vzhoda Iraka, na katerem je skupina razglasila "kalifat". Na tem območju je živelo skoraj osem milijonov ljudi. Skupina je na račun nafte, izsiljevanja, ropov in ugrabitev pridobila več milijard dolarjev.

Po letih napadov na skupino ima ta pod nadzorom le še pol kvadratnega kilometra v majhni sirski vasi Baguz blizu meje z Irakom. Na tem območju je po ocenah 300 borcev in na stotine civilistov.

Po nepotrjenih poročilih v ponedeljek naj bi se borci IS-ja želeli pogajati o varnem prehodu v pokrajino Idlib na severozahodu države, ki je pod nadzorom upornikov.

9. februarja so sile SDF-ja, v katerih so ob arabskih predvsem kurdski borci, sprožile ofenzivo za osvojitev Baguza. Foto: Reuters

Džihadisti "naj se predajo ali bodo ubiti"

Predstavnik SDF-ja Mustafa Bali tega ni potrdil, je pa dejal, da imajo džihadisti "le dve možnosti". Kot je dejal, se lahko predajo ali pa bodo ubiti na bojišču. Pred napadom, ki bi po njegovih besedah lahko sledil kmalu, želijo sicer evakuirati civiliste. Reuters medtem poroča, da se je na območje pod nadzorom IS-ja pripeljalo več deset tovornjakov, s katerimi naj bi odpeljali civiliste.

V zadnjih tednih je SDF v improvizirano taborišče za razseljene ljudi v pokrajini Hasake prepeljal okoli 20.000 ljudi, v zadnjih treh dneh pa naj noben civilist ne bi zapustil vasi Baguz.

Med prepeljanimi civilisti so številni tuji državljani in žene ter otroci IS-jevih borcev. Na poti v taborišče naj bi umrlo najmanj 62 ljudi, med katerimi so dve tretjini predstavljali otroci, mlajši od enega leta. Glavna vzroka smrti sta bila izmučenost in podhranjenost.

ZN: Vse več žrtev v Idlibu

ZN opozarja tudi na povečano število napadov in žrtev med civilisti v pokrajini Idlib, kjer je vzpon džihadistične skupine Hajat Tahrir Al Šam, povezane z Al Kaido, ogrozil premirje, o katerem sta se septembra dogovorili Rusija in Turčija. Ti dve državi v sirski vojni podpirata nasprotni strani.

ZN še izpostavlja, da se bombardiranje tamponske cone ob fronti v Idlibu, na severu Hame in zahodu Alepa, ki ga izvaja sirska vlada, stopnjuje od decembra, v zadnjih dneh pa se je še okrepilo.

Obenem so se okrepili tudi spopadi med različnimi uporniškimi in džihadističnimi skupinami, povečalo se je tudi število improviziranih eksplozivnih naprav na tistih območjih. V ponedeljek je bilo v dveh eksplozijah v mestu Idlib ubitih najmanj 16 civilistov, vključno z ženskami in otroki.

Dodatnih devet civilistov naj bi bilo ubitih v vladnih napadih na Kan Šejkun v petek in soboto, še poroča BBC.