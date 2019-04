Obsojeni je skoraj tri desetletja učil na šoli v Barceloni, ki jo je vodila katoliška skupnost maristov. Moškemu so zaradi spolnega napada na štiri učence dosodili 21 let in devet mesecev zapora.



Protestniki, ki opozarjajo na zlorabe v Katoliški cerkvi, pred baziliko svetega Petra v Rimu. Foto: EPA

Katoliška Cerkev prosila za odpuščanje

Gre za prvo obsodbo v škandalu okoli šol omenjene katoliške skupnosti, ki je v Barceloni odjeknil leta 2016. Tožbe proti skupaj 12 učiteljem v teh šolah je vložilo več kot 40 ljudi. Prav ta afera je doprinesla k zlomu molka glede spolnih zlorab v Cerkvi in katoliških šolah v Španiji. Katoliška Cerkev v Španiji je novembra 2018 javno zaprosila za odpuščanje.

Štirim žrtvam bo moral plačati še 120.000 evrov kazni

Obsojeni bo moral poleg zaporne kazni tudi globoko seči v žep. Sodišče mu je naložilo izplačilo 120.000 evrov odškodnine štirim žrtvam. Če sam tega ne bo zmogel, bo morala odškodnina plačati Maristična skupnost.

Maristični bratje vpleteni v hud škandal tudi v Čilu

Maristični bratje so moška kongregacija, ki so jo ustanovili v 19. stoletju, še posebej dejavna pa je na področju izobraževanja. Leta 2017 je bila ta skupnost tudi v Čilu vpletena v hud škandal, ki je na koncu privedel do odstopa 34 tamkajšnjih škofov.