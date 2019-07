Evropsko sodišče za človekove pravice je lani razsodilo, da sta bili aretaciji Navalnega v letih 2012 in 2014 politično motivirani in s tem predstavljata kršenje človekovih pravic. Foto: Reuters

Uradna Moskva o stanju Navalnega ni dala informacij, njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš pa je v tvitu zapisala, da je očitno razvil alergijo, a da še ni jasno, kaj jo je povzročilo. "Navalni je bil hospitaliziran zaradi akutne alergijske reakcije – močno oteklega obraza in pordečelosti kože. Vzrok za alergijsko reakcijo ni znan, kaj takega je doživel prvič," je zapisala.

Navalnega so oblasti v Moskvi zaradi pozivanja k protestom, ki jih oblast ni vnaprej odobrila, prejšnji teden priprle za 30 dni. Protesti, na katerih so protestniki opozarjali na neenako obravnavo opozicijskih kandidatov, ki bodo zbirali glasove na bližajočih se lokalnih volitvah, so brez njega potekali v soboto, na njih pa je bilo priprtih več kot 1.000 ljudi, piše BBC.

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov, med drugimi tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov, zato so v soboto potekali protesti. Foto: Reuters

Opozicijski kandidati opozarjajo na enakopravno obravnavo

Protestov se je kljub prepovedi in močni policijski navzočnosti v središču mesta po podatkih policije udeležilo okoli 3.500 ljudi, nekateri opozicijski kandidati pa so napovedali, da bodo novi protesti potekali tudi prihodnjo soboto. Opozicijski kandidati želijo izkoristiti naraščajoče nezadovoljstvo z ruskimi oblastmi, vse nižjo podporo predsedniku Vladimirju Putinu ter ogorčenje zaradi zniževanja življenjskega standarda in korupcije.

Navalni je postal znan kot pobudnik protivladnih protestov, ki so pozimi leta 2011 potekali proti Putinu. Od takrat so ga zaradi sodelovanja na nedovoljenih opozicijskih protestih že večkrat zaprli, leta 2017 pa je proti njemu zaradi poneverbe potekal tudi sodni postopek. Bil je obsojen, kar mu je preprečilo kandidaturo na predsedniških volitvah leta 2018.