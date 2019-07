V Moskvi se je zbralo najmanj 12.000 protestnikov. Foto: Reuters

Volilna komisija je zaradi napak v dokumentaciji okoli 30 večinoma opozicijskih kandidatov diskvalificirala iz volitev za 45-članski mestni svet. Kandidati po navedbah komisije niso zbrali dovolj pristnih podpisov volivcev za kandidaturo.

Nekateri izločeni kandidati trdijo, da so pravilno zagotovili 5.000 potrebnih podpisov, vendar so bili izključeni, ker želijo prevzeti nadzor nad moskovsko dumo iz rok politikov, zvestih predsedniku Vladimirju Putinu.

Protestniki so s plakati "Putin laže" in "imamo pravico izbirati" ter ruskimi zastavami zahtevali, da kandidatom dovolijo kandidirati na volitvah.

Po navedbah ruskega notranjega ministrstva se je zbralo okoli 12.000 protestnikov. Organizatorji so medtem našteli okoli 21.500 udeležencev. Moskovska policija je zavrnila govorice, da onemogoča prihod protestnikov na shod.

Ilja Jašin z ženo Julijo. Foto: Reuters

Opozicijski voditelji napovedujejo boj

Zbrane so nagovorili vidni opozicijski voditelji. "Pokazali jim bomo, da je to nevarna igra," je z odra protestnike nagovoril Aleksej Navalni in pozval k boji za "svoje kandidate".

Za prihodnji teden je napovedal še večji shod, če volilne oblasti ne bodo na listo uvrstile priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov.

"Ne bomo se vdali," je poudarila 31-letna kandidatka Ljubov Sobol, ki že teden dni gladovno stavka. Gudkov je oblasti obsodil, da volivcem ne kradejo le denarja in glasov, ampak njihovo prihodnost.

Manjši protesti po ruski prestolnici potekajo že vse od prejšnje nedelje. Policija je aretirala več deset protestnikov in preprečila njihovo namero, da pred sedežem volilne komisije postavijo šotore, poroča ruski RT.

Moskovčani na volitve septembra

Kakih 7,2 milijona Moskovčanov bo 8. septembra volilo 45 poslancev lokalnega parlamenta, v katerem ima večino stranka, ki vlada tudi državi, to je Združena Rusija.