Angela Merkel se je sešla s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Foto: Reuters

Izjava kanclerke po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem je bila v kontekstu politične krize, ki pretresa Avstrijo in ki je neposredno ni želela komentirati.

Angela Merkel je prvič na obisku na Hrvaškem po letu 2011. Najprej je imela dvostransko srečanje s Plenkovićem, nato pa bo podprla vodilnega kandidata Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika Evropske komisije Manfreda Webra na predvolilnem zborovanju vladajoče hrvaške stranke HDZ v zagrebški športni dvorani Dražena Petrovića.

Nemška kanclerka je stopila pred novinarje skupaj s Plenkovićem po njunem srečanju na sedežu hrvaške vlade. Ni hotela komentirati politične krize v Avstriji, ki jo je povzročil odstop podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja in vodje poslanske skupine svobodnjakov (FPÖ) Johanna Gudenusa zaradi korupcijskega škandala. Pojasnila je, da ne more govoriti o tem, preden ji ne bo razmer pojasnil njen avstrijski kolega Sebastian Kurz. Meni, da je treba počakati na razplet dogodkov.

Struje, ki "prezirajo evropske vrednote"

Angela Merkel je dodala, da v EU-ju obstajajo struje, ki "prihajajo iz različnih smeri in prezirajo skupne evropske vrednote ter si želijo uničiti Unijo". Po njenih besedah se je treba proti temu odločno boriti. Med drugim je ocenila, da so mir, varnost in svoboda pomembni v boju proti populizmu.

Weber je kritiziral nacionalizem in ga označil za neskladnega z evropskimi vrednotami. Foto: Reuters

S Plenkovićem sta poudarila dobre odnose med Nemčijo in Hrvaško ter napovedala tesno sodelovanje v letu 2020, ko bosta v polletnih mandatih najprej Hrvaška, potem pa Nemčija predsedovali EU-ju. Plenković je med drugim povedal, da je nemški kanclerki pojasnil hrvaške ambicije za vstop v območji schengna in evra. Nemška kanclerka je dodala, da je mogoče pričakovati, da bo Hrvaška v prihodnjem mandatu Evropske komisije in Evropskega parlamenta dosegla oba cilja.

Vodilni kandidat EPP-ja se je po prihodu v Zagreb na Cvetnem trgu neformalno srečal s kandidati HDZ-ja na evropskih volitvah. Kot je povedal, želi z obiskom pokazati duha enotnosti EPP-ja. "Hrvaška je dober kraj za obisk, ker je hrvaška vlada proevropska, prizadeva si za vstop v schengen, pa tudi za pridobitev sredstev iz evropskih skladov," je dejal Weber.

Weber: Nacionalizem v nasprotju z idejo EU-ja

V nagovoru na predvolilnem shodu HDZ-ja pa je Weber izpostavil, da je nacionalizem povzročil veliko težav v Evropi in da je v nasprotju z idejo EU-ja. Kot primer grozečega nacionalizma je omenil današnje predvolilno zborovanje skrajno desnih strank, ki ga je v Milanu gostil vodja italijanske Lige in italijanski notranji minister Matteo Salvini.

Napovedal je, da se bo bojeval proti nacionalizmu, ki bo uničeval dosežke EU-ja. Obljubil je, da ne bo sodeloval z desničarskimi populisti v nobenem trenutku, niti pri nobenem vprašanju v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta, in da ne bodo del njegove večine.

Tudi Angela Merkel je povedala, da domoljubje v primerjavi z nacionalizmom ni v nasprotju s projektom EU-ja. Webra je označila za domoljuba in Evropejca, ki bi moral postati novi predsednik Evropske komisije, ki si bo prizadeval za blaginjo vseh prebivalcev Unije. Na koncu je v hrvaškem jeziku pozvala vse navzoče, naj se udeležijo evropskih volitev in ponudijo roko miru in blaginji ter podprejo Webra in kandidate HDZ-ja. Ob tem je doživela ovacije več kot 5.000 udeležencev zborovanja.