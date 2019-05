Razlog, da madžarski premier Viktor Orban (levo) in njegova stranka Fodesz ne bosta podprla kandidata EPP-ja Manfreda Webra, je v tem, da je Weber dejal, da ne želi postati predsednik Evropske komisije z glasovi podpore iz Madžarske. Foto: Reuters

Razlog za potezo madžarskega premierja je izjava vodilnega kandidata EPP-ja, da ne želi postati predsednik Evropske komisije z glasovi podpore iz Madžarske. "Smo v iskanju novega kandidata," je na novinarski konferenci s podpredsednikom avstrijske vlade Heinzem-Christianom Strachejem v Budimepešti sporočil Orban.

Zamrznitev članstva Fidesza v EPP-ju

Madžarski Fidesz je do zdaj sicer podpiral kandidaturo Nemca na prihajajočih Evropskih volitvah, čeprav se je Weber kot vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu zavzel za uvedbo postopka po 7. členu pogodbe EU-ja proti Madžarski in marca letos tudi podprl zamrznitev članstva Fidesza v EPP-ju.

Evropska ljudska stranka je članstvo Fideszu zamrznila zaradi ostre protimigrantske kampanje.

Madžarski premier se je ob tem zavzel tudi za večjo naklonjenost evropskih krščanskih demokratov in konservativcev do desnih strank. Kot primer je navedel avstrijsko vladajočo koalicijo med tamkajšnjo ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ). "Kar deluje na Dunaju, lahko deluje tudi v Bruslju," je dejal madžarski premier.