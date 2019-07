Nemška kanclerka Angela Merkel bo 17. julija praznovala 65. rojstni dan. Foto: EPA

Tiskovni predstavnik nemške vlade je kmalu po dogodku sporočil, da se kanclerka počuti dobro in da se pogovori z Rinnejem nadaljujejo, kot je bilo načrtovano, poroča portal Deutsche Welle.

Merklova je silovito tresavico 18. junija doživela med sprejemom ukrajinskega premierja Volodimirja Zelenskega v Berlinu. Pripisali so jo dehidraciji, saj je bilo tedaj v nemški prestolnici zelo vroče.

Le devet dni zatem se je pred javnostjo znova tresla, ko je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier na berlinskem gradu Bellevue imenoval novo pravosodno ministrico Christine Lambrecht. Merklova je takrat utrpela tresavico le nekaj ur pred odhodom na vrh G20 na Japonsko. Iz nemške vlade so tudi takrat sporočili, da se Merklova počuti dobro in da ne bo odpovedala nobenih načrtovanih dejavnosti.

Političarka, ki so jo pogosto označevali za najvplivnejšo voditeljico v EU-ju in eno izmed najmogočnejših žensk na svetu, je bila do zdaj dobrega zdravja. Pred časom je sicer dala vedeti, da se namerava ob koncu mandata leta 2021 posloviti od politike.