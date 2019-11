Že aprila je število prebežnikov občutno presegalo nastanitvene kapacitete, saj je v vseh begunskih centrih v Grčiji prostora le za okoli 7.000 prebežnikov. Foto: Reuters

Konservativna vlada premierja Kiriakosa Micotakisa želi z novo zakonodajo pospešiti azilni postopek in poenostaviti vračanje nezakonitih migrantov v Turčijo. Po novi zakonodaji bodo vsako prošnjo za azil preverili po šestih mesecih namesto po devetih, kot je veljalo do zdaj. Če prosilci za azil ne bodo sodelovali z oblastmi, pa bodo lahko te prošnjo razglasile za neutemeljeno.

"Ni prav, da država uporablja ugodnosti EU-ja in se hkrati izogiba tudi najmanjši delitvi bremen," je poudaril Micotakis v parlamentu in med drugim znova pozval države članice EU-ja k solidarnosti.

Humanitarne organizacije opozarjajo na kršenje pravic

Opozicija in humanitarne organizacije so novo zakonodajo že pred sprejetjem kritizirale, češ da spodkopava pravico prosilcev za azil do celovite obravnave njihove prošnje.

Po zadnjih podatkih Visokega komisariata ZN-a za begunce (UNHCR) je v Grčijo letos prispelo 55.348 ekonomskih migrantov in beguncev, od tega 43.683 po morju. Od aprila se je število prebežnikov v begunskih taboriščih na grških otokih v Egejskem morju s 14.000 povečalo na 35.000.