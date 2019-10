Prebežniki z ladje Ocean Viking se bodo izkrcali v Tarantu na jugu Italije. Foto: EPA

"Odleglo nam je, ker se lahko 176 preživelih izkrca na varnem kraju brez nepotrebnega čakanja," je na Twitterju zapisala organizacija in dodala, da je ladja na poti proti severu v smeri Taranta. Ladja Ocean Viking, ki jo upravljata SOS Mediterranee in humanitarna organizacija Zdravniki brez meja, je pretekli konec tedna prebežnike rešila z dveh gumenjakov pred libijsko obalo. Na čolnih so bile štiri nosečnice in najmanj devet oseb, mlajših od 16 let.

SOS Mediterranee je pozval države članice Evropske unije, naj določijo pristanišče, kjer bodo lahko izkrcali prebežnike. "Noben kraj v Libiji v tem trenutku ni varen za prebežnike," so dodali v organizaciji. Evropskim državam kljub prizadevanjem za zdaj ni uspelo vzpostaviti delujočega mehanizma za razporeditev prebežnikov po EU-ju. V preteklih mesecih so morali prebežniki, ki so jih rešile ladje humanitarnih organizacij, čakati na morju, ker jih Italija in Malta nista želeli sprejeti, dokler druge države Unije niso zagotovile, da bodo del bremena prevzele nase.

Prenatrpani begunski centri na grških otokih

Medtem so bili v obračunu med dvema skupinama prosilcev za azil na grškem otoku Samos poškodovani najmanj trije ljudje, je sporočila tamkajšnja policija. Nasilje, domnevno med skupinama Sircev in Afganistancev, je izbruhnilo v ponedeljek zvečer v begunskem centru v kraju Vati. Policija je množico razgnala s pomočjo solzivca, v bližini centra pa je po incidentu izbruhnil požar, ki so ga gasilci v torek zjutraj omejili.

Najmanj tri moške so oskrbeli zaradi vbodnih ran, osem jih je tožilo zaradi težav z dihanjem, poroča DPA. Po navedbah humanitarne organizacije Zdravniki brez meja je v taborišču v Vatiju, ki je bilo zgrajeno za 650 oseb, 6.000 ljudi, od tega je polovica žensk in otrok. Ob tem so pozvali, da je treba otroke in druge ranljive osebe preseliti z grških otokov.

V begunskih centrih na grških otokih v Egejskem morju je več kot 32.000 prebežnikov. Centri so prenapolnjeni, higienske razmere v njih so slabe, pogosti so izbruhi nasilja. Pretekli mesec sta v požaru v taborišču Moria na Lezbosu umrla dva človeka, več je bilo poškodovanih. V Morii je prostora za manj kot 3.000 ljudi, a jih je tam trenutno več kot 13.000.